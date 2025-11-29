السبت 29 نوفمبر 2025
باكتساح، إعادة انتخاب صامويل إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم

 أعيد انتخاب الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو رئيسًا لاتحاد الكرة الكاميروني لفترة جديدة تمتد لأربع سنوات، بعدما حصد 85 صوتًا من أصل 87 في تصويت أكد منحه تفويضًا كاسحًا لاستكمال مشروعه في تطوير كرة القدم بالكاميرون.

إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني 

 ويأتي هذا الاكتساح في صناديق الاقتراع رغم الانتقادات التي طالت الاتحاد خلال الفترة الماضية، خاصة بعد فشل منتخب الكاميرون في التأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلا أن ثقة الجمعية العمومية في إيتو ظلت قوية، تقديرًا للدور الذي لعبه في تحديث البنى التحتية ودعم برامج الفئات السنية وتطوير كرة القدم النسائية.

ومن المنتظر أن يواصل إيتو، أحد أبرز نجوم الكرة الأفريقية عبر التاريخ، خططه الهادفة إلى إعادة المنتخب الوطني إلى منصات التتويج، وتعزيز حضور الكرة الكاميرونية قاريًا ودوليًا خلال ولايته الجديدة.

الجريدة الرسمية