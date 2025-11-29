رسالة أبو ريدة للاعبي المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب قبل انطلاق البطولة

18 حجم الخط

حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، المشارك في كأس العرب، وذلك فور وصوله إلى الدوحة، لتأكيد أهمية بطولة كأس العرب، وضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج خلال منافسات البطولة.



وأكد أبوريدة ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على قدرتهم تقديم مستويات تليق بالكرة المصرية وترضي جماهيرها.



وشهد اللقاء كل من: الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد، والكابتن حسن فريد، رئيس البعثة، وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، وحلمي طولان، المدير الفني، وأحمد حسن، مدير المنتخب، إلى جانب أعضاء الجهازين الإداري والطبي.



وكان المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب قد أدى مرانه اليوم، وسط حماس كبير من اللاعبين، قبل ساعات من انطلاق منافسات البطولة.

وشهد معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025 بقطر، اليوم السبت، العديد من الأحداث، حيث إنضم لمعسكر الفريق مساء اليوم رباعي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وياسين مرعي وكريم فؤاد، قادمين من العاصمة المغربية الرباط بعد إنتهاء مشاركتهم مع الأهلي في مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر، أن يصل ثنائي النادي المصري ميدو جابر كريم العراقي في السادسة صباح غد الأحد، إلى مقر أقامة منتخب مصر بالعاصمة القطرية الدوحة، قادمين من زامبيا، بعد المشاركة مع فريقهم في بطولة كأس الكونفدرالية

أما ثنائي الزمالك محمد عواد ومحمود الونش فينضمان لمعسكر منتخب مصر في العاصمة القطرية الدوحة في السابعة مساء غد الأحد قادمين من جنوب افريقيا بعد مواجهة الزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية، وهو ما دفع حلمي طولان لتأخير موعد مران الفريق غدا ليقام في السابعة والنصف مساءا، حتى يشارك فيه ثنائي الزمالك عواد والونش.

فيما ينضم مروان حمدي مهاجم بيراميدز لمعسكر منتخب مصر في ساعة متأخرة من مساء غد الأحد، على أن يشارك في المران الأخير لمنتخب مصر مساء الإثنين، قبل مواجهة الكويت في اليوم التالي

من جهة أخرى، وصل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مساء اليوم السبت إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل حضور افتتاح بطولة كأس العرب، وعقب وصوله توجه أبو ريدة مباشرة إلى فندق إقامة منتخب مصر وعقد جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد من أجل التتويج باللقب العربي، مؤكدا للاعبين أن بطولة كأس العرب هي فرصة ذهبية أمام هذا الجيل لإثبات قدرته على تمثيل الكرة المصرية بالشكل اللائق وتسجيل أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات الكرة المصرية.

