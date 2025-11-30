البرازيل تستبدل "الأرابيكا" بـ"الروبوستا"، كيف يهدد التغير المناخي مذاق قهوتك المفضلة؟

18 حجم الخط

تتجه البرازيل، التي تعتبر أكبر منتج للبن في العالم، إلى تغيير السلالة الرئيسية لإنتاجها من القهوة، في تحول تاريخي مدفوع بتأثيرات التغير المناخي المتسارعة.

التحول من "الأرابيكا" إلى "الروبوستا"

بدأ مزارعو البن البرازيليون في التحول من زراعة حبوب "الأرابيكا" ذات المذاق الناعم، إلى سلالة "الروبوستا" الأكثر مرارة، وذلك لقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة ومقاومتها للأمراض والآفات، بحسب وكالة بلومبرج.

المناخ يغير خريطة الإنتاج

شهدت مناطق زراعة البن التقليدية في البرازيل موجات جفاف متكررة وارتفاعًا في درجات الحرارة، مما دفع المزارعين لتبني السلالات الأكثر قدرة على التكيف، وقد نما إنتاج "الروبوستا" بنسبة 81% خلال العقد الماضي، بينما لم يتجاوز نمو "الأرابيكا" 2.5% سنويًا.

مزايا تنافسية لزراعة القهوة

يتميز "الروبوستا" باحتوائه على نسبة أعلى من الكافيين، وإنتاجه يصل إلى ضعف إنتاج "الأرابيكا"، كما أن تكلفته أقل.

وتعمل البرازيل حاليا على منافسة فيتنام - أكبر منتج للروبوستا في العالم - مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة في سلسلة التوريد.

تغير أذواق المستهلكين

يساهم تغير تفضيلات الأجيال الشابة في تسريع هذا التحول، حيث لا يهتم كثير من الشباب بنوع الحبوب أو منشئها، ويركزون على المشروبات الممزوجة بالحليب والنكهات التي تخفي طعم القهوة الأصلي.

ومن المتوقع أن تزيد الفجوة السعرية بين النوعين في الأسواق الأوروبية، خاصة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تستثني القهوة سريعة التحضير - التي تعتمد أساسًا على "الروبوستا" - من متطلبات التوثيق البيئي الصارمة.

ويعمل المنتجون البرازيليون على تحسين جودة "الروبوستا"، مما يرفع من قيمته التسويقية، ويجعله خيارا استراتيجيا للحفاظ على الريادة العالمية للبرازيل في سوق القهوة في ظل التحديات المناخية المتزايدة.

