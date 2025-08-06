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اقتصاد

تراجع أسعار قهوة أرابيكا 2.1% قبل تطبيق رسوم ترامب على البرازيل

أسعار القهوة
أسعار القهوة

تراجعت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا في جلسة تداول متقلبة، وذلك قبيل دخول رسوم جمركية أمريكية صارمة على الواردات من البرازيل حيز التنفيذ، التي تُعد أكبر منتج في العالم.

تراجع أسعار قهوة أرابيكا

هبط العقد الأكثر نشاطا بنسبة وصلت إلى 2.1% اليوم الأربعاء، بعد أن كان سجّل مكاسب بأكثر من 4% خلال الجلستين السابقتين. 

وأدى الغموض الذي يكتنف السوق إلى دفع مقياس تقلبات الأسعار التاريخي لمدة 90 يوما إلى أعلى مستوى له في شهر.

التوترات السياسية بين أمريكا والبرازيل

وتبدو التوترات السياسية بين أمريكا والبرازيل بعيدة عن الانفراج، فيما تستعد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لمساعدة الشركات على التخفيف من أثر الرسوم الجمركية المرتفعة. 

واعتبرت شركة "إيلرز كوفي" البرازيلية في منشور عبر "لينكدإن" أن احتمال إعفاء القهوة من الرسوم الأمريكية "يتضاءل يوما بعد يوم".

دعم صيني محدود

الأنباء التي وردت في عطلة نهاية الأسبوع عن موافقة الصين على استيراد القهوة من 183 شركة برازيلية جديدة، قدمت بعض الدعم للأسعار خلال الأيام الماضية، حسبما ذكر مارك بومان، المحلل في "إيه دي إم إنفستور سيرفيسيز"، في تقرير.

مع ذلك، "يشكّك المتعاملون في أن هذه الخطوة ستكون كافية لتعويض الخسارة المحتملة في السوق الأمريكية"، وفق  بومان. 

وأوضح مارسيو فيريرا، رئيس رابطة مصدّري القهوة "سيكافي"، أن الترخيص الصيني الجديد يُبسّط إجراءات التخليص الجمركي للقهوة البرازيلية.

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 وأشار في الوقت نفسه إلى أن الصين لم تُشكّل سوى 3% من إجمالي الصادرات البرازيلية هذا العام حتى نهاية يونيو، بينما استحوذت أمريكا على 17%.

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