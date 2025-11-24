ارتفاع الأسواق الأوروبية مدعوم بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

18 حجم الخط

شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الأسبوع، متابعة الصعود في الأسواق العالمية، وذلك بدعم من تجدد آمال المستثمرين في قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.

أبرز المؤشرات الأوروبية

سجل المؤشر الأوروبي الموحد"ستوكس 600" ارتفاعًا بنسبة 0.5%، ليصل إلى 565.07 نقطة.

كما صعد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.09% مسجلًا 23,339.54 نقطة، بينما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.4% إلى 9,584.28 نقطة.

وحققت البورصة الفرنسية مكاسب طفيفة بصعود مؤشر "كاك 40" بنسبة 0.3% إلى 8,014.57 نقطة.

سبب صعود الأسهم الأوروبية

يعود هذا التفاؤل إلى تصريحات جون وليامز، رئيس بنك نيويورك الفيدرالي، التي أشار فيها إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما دفع الأسواق الآسيوية وعقود الأسهم الأمريكية الآجلة للصعود أيضا، مستكملة بذلك انتعاشا قويا بدأ يوم الجمعة الماضي.

يترقب المستثمرون الاجتماع المقرر للفيدرالي في 9-10 ديسمبر، حيث تشير أدوات "CME FedWatch" المالية إلى توقع السوق بنسبة 69.3% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

مخاوف المستثمرين من ارتفاع التقييمات

ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية، والتي نجمت عن مخاوف المستثمرين من ارتفاع التقييمات بشكل مفرط لأسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، المحرك الأساسي لمكاسب الأسواق خلال العام الحالي.

إعلان ميزانية الخريف في لندن

وينتظر المستثمرون في لندن بإعلان ميزانية الخريف يوم الأربعاء، وسط توقعات بزيادة ضرائب قد تكون واسعة النطاق في إطار مساعي وزيرة المالية راشيل ريفز لتحقيق التوازن المالي.

ولا تزال الأنظار متجهة نحو المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لصياغة خطة سلام، حيث أشارت تقارير إلى أن المقترح الأولي يميل لصالح روسيا.

وأكدت واشنطن تحقيق تقدم في المحادثات التي شارك فيها وزير الخارجية ماركو روبيو، لكنها نفت التوصل لاتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

