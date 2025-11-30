موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني

18 حجم الخط

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة المخصصة لأسر العاملين بجامعة القاهرة.

وأكد صلاح في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن العيادات الجديدة ستبدأ العمل اعتبارا من الشهر القادم، على أن تقدم الخدمة للأقارب من الدرجة الأولى فقط لأسر العاملين بالجامعة.

مجلس مستشفيات جامعة القاهرة يوافق على استحداث عيادات لأسر العاملين

كان مجلس مستشفيات جامعة القاهرة قد وافق على استحداث عيادات مخصصة لأسر العاملين بجامعة القاهرة داخل العيادات الخارجية لـمستشفيات قصر العيني، في إطار المسؤولية التي تتحملها المستشفيات والكلية تجاه العاملين.

وأوضح الدكتور حسام صلاح أن هذه العيادات جاءت إثر توجهات جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق والتي تهدف إلى تقديم خدمات طبية متخصصة وسريعة للعاملين وأسرهم، بما يعكس الالتزام الكامل للمستشفى والكلية برعاية كوادرها، ويضمن حصولهم على أعلى مستويات الرعاية الصحية داخل بيئة صحية متكاملة.

متابعة نسب الإشغال بمستشفيات جامعة القاهرة

أكد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أهمية متابعة نسب الإشغال بشكل دوري لضمان تقديم الخدمات الطبية بكفاءة واستمرارية، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر على انتظام العمل داخل المستشفيات.

وأشار حسني إلى أن إدارة مستشفيات جامعة القاهرة تعمل على وضع خطط مرنة لتوزيع المرضى واستغلال الموارد المتاحة بأقصى قدر ممكن، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدا حرصها على تحديث نظم متابعة الإشغال بشكل دوري لتفادي أي ضغط على الوحدات الطبية.

