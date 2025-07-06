الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزنه 12 كيلو، مستشفي المطرية ينجح في استئصال ورم ضخم لسيدة 40 عاما

عملية جراحية
عملية جراحية
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح مستشفى المطرية المركزي في إجراء عملية جراحية معقدة ، لإزالة ورم ليفي ضخم بالرحم يزن أكثر من 12 كيلو جراما.

 
إجراء الكشف والفحوصات والأشعة

 

وقالت وزارة الصحة إن السيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، كانت تعاني من الألم والنزيف منذ فترة بعد إجراء الكشف والفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة تبين أنها تعاني من وجود ورم ليفي ضخم وزنه أكثر من 12 كيلوجراما بالرحم مما يستدعى دخولها إلى العمليات.
 

أكدت وزارة الصحة أنه تم استئصال الورم وأيضا استئصال الرحم أثناء إجراء العملية.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق زراعة الكلى في مستشفى المقطم للتأمين الصحي في إجراء أول عملية زرع كلي تمت لمريضة تبلغ من العمر 25 عاما تبرعت لها والدتها، وخرجت المريضة والمتبرعة من المستشفى في حالة جيدة.

ترخيص زراعة الأعضاء البشرية

وتأتي العملية بعد الحصول على تجديد ترخيص زراعة الأعضاء البشرية لمدة ثلاث سنوات، ويأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من فريق زراعة الكلى بالمستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بطوارئ مستشفى فاقوس في إنقاذ مريضة ٧٠ عامًا تعاني من ورم سرطاني برأس البنكرياس.

ورم سرطاني برأس البنكرياس

وقالت وزارة الصحة إنه حضرت مريضة 70 سنة كانت تعاني من اصفرار بالجلد وارتفاع نسبة الصفراء بالدم، وبينت الفحوصات وجود ورم سرطاني برأس البنكرياس، وتم عمل جميع الأشعات والتحاليل التي أثبتت قابلية الورم للاستئصال الجراحي.

 إجراء عملية استكشاف جراحي للبطن

واكدت انه تم تحضير المريضة للعمليات حيث تم إجراء عملية استكشاف جراحي للبطن، وتم إجراء عملية ويبل وهي العملية الكلاسيكية لجراحات أورام البنكرياس والتي يتم فيها استئصال رأس البنكرياس والإثني عشر وجزء من المعدة وجزء من القناة المرارية بالمرارة وإعادة التوصيل.

الصحة: مرض الجذام لا ينتقل بسهولة والعلاج متوفر مجانا

الصحة تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسي 2025-2026.. تحديد فحص المخدرات والتفرغ الكامل للدراسة أبرز شروط التقديم.. تحديد أولوية المقبلين.. و"فيتو" توضح مميزات الدراسة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المريضة الآن في العناية المركزة تحت المتابعة وبحالة جيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استئصال الرحم إجراء عملية جراحية معقدة الاشعة والتحاليل عملية جراحية معقدة مستشفى المطرية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: مرض الجذام لا ينتقل بسهولة والعلاج متوفر مجانا

الصحة تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسي 2025-2026.. تحديد فحص المخدرات والتفرغ الكامل للدراسة أبرز شروط التقديم.. تحديد أولوية المقبلين.. و"فيتو" توضح مميزات الدراسة

الصحة تنظم برنامجا تدريبيا متقدما في أساسيات الجراحة لتعزيز كفاءة الأطباء الشباب

الصحة تشترط تحليل فحص مخدرات للطلاب المتقدمين للمدارس الثانوية الفنية للتمريض

التأمين الصحي الشامل: لأول مرة إدخال خدمات التأهيل الحركي للأطفال بمراكز الرعاية الصحية الأولية

الصحة تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

5 علامات تضمن حصول الرضيع على ما يكفيه من الرضاعة الطبيعية

توجيهات عاجلة من الصحة بشأن مصابي حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية

الأكثر قراءة

الصفحة الرسمية لمونديال الأندية تحتفي بـ شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة

غلق تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى السويس الصحراوي لمدة أسبوع

مستشار رئيس النواب يكشف مصير الثانوية العامة وموقف البكالوريا

نجم الزمالك السابق: أتحفظ على الإساءة لـ الأهلي في ڤيديو تقديم فيريرا

الريان القطري يستهدف نجما أهلاويا جديدا للتعاقد معه

لجنة استشارية تؤكد سلامة تصميم "الإقليمي الدائري" ومطابقته للمواصفات العالمية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخلوة بين الرجل وطليقته أثناء فترة العدة؟ الإفتاء تجيب

صلاة الغفلة، ما حكمها ووقتها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية