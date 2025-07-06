وزنه 12 كيلو، مستشفي المطرية ينجح في استئصال ورم ضخم لسيدة 40 عاما

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح مستشفى المطرية المركزي في إجراء عملية جراحية معقدة ، لإزالة ورم ليفي ضخم بالرحم يزن أكثر من 12 كيلو جراما.



إجراء الكشف والفحوصات والأشعة

وقالت وزارة الصحة إن السيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، كانت تعاني من الألم والنزيف منذ فترة بعد إجراء الكشف والفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة تبين أنها تعاني من وجود ورم ليفي ضخم وزنه أكثر من 12 كيلوجراما بالرحم مما يستدعى دخولها إلى العمليات.



أكدت وزارة الصحة أنه تم استئصال الورم وأيضا استئصال الرحم أثناء إجراء العملية.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق زراعة الكلى في مستشفى المقطم للتأمين الصحي في إجراء أول عملية زرع كلي تمت لمريضة تبلغ من العمر 25 عاما تبرعت لها والدتها، وخرجت المريضة والمتبرعة من المستشفى في حالة جيدة.

ترخيص زراعة الأعضاء البشرية

وتأتي العملية بعد الحصول على تجديد ترخيص زراعة الأعضاء البشرية لمدة ثلاث سنوات، ويأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من فريق زراعة الكلى بالمستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بطوارئ مستشفى فاقوس في إنقاذ مريضة ٧٠ عامًا تعاني من ورم سرطاني برأس البنكرياس.

ورم سرطاني برأس البنكرياس

وقالت وزارة الصحة إنه حضرت مريضة 70 سنة كانت تعاني من اصفرار بالجلد وارتفاع نسبة الصفراء بالدم، وبينت الفحوصات وجود ورم سرطاني برأس البنكرياس، وتم عمل جميع الأشعات والتحاليل التي أثبتت قابلية الورم للاستئصال الجراحي.

إجراء عملية استكشاف جراحي للبطن

واكدت انه تم تحضير المريضة للعمليات حيث تم إجراء عملية استكشاف جراحي للبطن، وتم إجراء عملية ويبل وهي العملية الكلاسيكية لجراحات أورام البنكرياس والتي يتم فيها استئصال رأس البنكرياس والإثني عشر وجزء من المعدة وجزء من القناة المرارية بالمرارة وإعادة التوصيل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المريضة الآن في العناية المركزة تحت المتابعة وبحالة جيدة.

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