إزالة تعديات ومخازن أخشاب مخالفة بطريق دمياط الجديدة

قاد اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام لمحافظة دمياط، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحرم طريق دمياط الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن فرض الانضباط ورفع كافة الإشغالات المخالفة.

السكرتير العام لمحافظة دمياط في حملة لإزالة التعديات علي الطريق العام لمنع الحوادث

حملة ميدانية مكثفة لإعادة الانضباط

وشهدت الحملة مشاركة مكثفة من القيادات التنفيذية، ضمت كلًا من المهندس محمد الدالي مدير إدارة شؤون البيئة ووحدة المخلفات الصلبة، والأستاذ محمود فايد مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، والأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والأستاذ محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

واستهدفت الحملة إزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام، ورفع الإشغالات الناتجة عن مخازن الأخشاب غير المرخصة، مع التحفظ على المضبوطات، وتحصيل رسوم النظافة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

السكرتير العام: لا تهاون مع التعديات أو التخزين العشوائي

وأكد اللواء محمد رأفت همام أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون ضد أي تعديات تشوه المظهر العام أو تعوق حركة المرور، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.

وقال السكرتير العام في تصريحات صحفية: "نُنفذ تكليفات واضحة من السيد المحافظ بإزالة جميع أشكال التعدي على الطرق والأراضي الزراعية، حفاظًا على حق الدولة وهيبة القانون، وحرصًا على المظهر الحضاري لمحافظة دمياط."

محافظة دمياط تحذر من التشوين المخالف

وجددت محافظة دمياط مناشدتها لجميع المواطنين بعدم تشوين الأخشاب أو أي مواد أخرى على حرم الطريق العام دون ترخيص، تفاديا للمساءلة القانونية، وحفاظا على المظهر الجمالي والمروري للمناطق الحيوية.

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