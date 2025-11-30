التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد أرسنال في ديربي لندن

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، مباراة تشيلسي ضد نظيره أرسنال في ديربي لندن، مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد أرسنال في قمة الجولة الـ 13 من البريميرليج كالتالي:

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد أرسنال

في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا.

في خط الوسط: كايسيدو، جيمس، إنزو، إستيفاو.

في خط الهجوم: ديلاب، نيتو، جواو بيدرو.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر – ساليبا – موسكيرا – لويس سكيلي.

خط الوسط: إيزي – زوبيميندي – ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – ميرينو – مارتينيلي.

موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة تشيلسي أمام أرسنال اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وكان نادي تشيلسي فاز في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” أمام نظيره بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء بالمواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تورف مور.

كما فاز فريق أرسنال على ملعبه بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

ويدخل نادي آرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام تشيلسي، علي أرضية ملعب ستامفورد بريدج، معقل الفريق الأزرق، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز أمام بايرن ميونخ 3-1 في دوري أبطال أوروبا.

وحافظ أرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على سجله خاليًا من الهزائم في مبارياته الـ16 الأخيرة بمختلف المسابقات، محققًا 14 انتصارًا خلال تلك السلسلة.

وعلي جانب آخر يخوض الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، موسمه الثاني فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودخل البلوز ديربي لندن أمام أرسنال بمعنويات كبيرة بعد الفوز الأخير في دوري الأبطال بنتيجة 3-صفر على ضيفه برشلونة الإسباني، الثلاثاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن.

