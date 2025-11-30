موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق تشيلسي نظيره أرسنال في ديربي لندن، مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.

موعد مباراة تشيلسي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة تشيلسي أمام أرسنال اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي أمام أرسنال

وتذاع مباراة تشيلسي وأرسنال على قناة بي إن سبورتس 1 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان نادي تشيلسي قد فاز في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” أمام نظيره بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تورف مور.

كما فاز فريق أرسنال على ملعبه بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

ويدخل نادي آرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام تشيلسي، علي أرضية ملعب ستامفورد بريدج، معقل الفريق الأزرق، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز أمام بايرن ميونخ 3-1 في دوري أبطال أوروبا.

وحافظ أرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على سجله خاليًا من الهزائم في مبارياته الـ16 الأخيرة بمختلف المسابقات، محققًا 14 انتصارًا خلال تلك السلسلة.

وعلى جانب آخر، يخوض الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، موسمه الثاني فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودخل البلوز ديربي لندن أمام أرسنال بمعنويات كبيرة بعد الفوز الأخير في دوري الأبطال بنتيجة 3- صفر على ضيفه برشلونة الإسباني، الثلاثاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.