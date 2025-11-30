الأحد 30 نوفمبر 2025
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح، فيتو
الدوري الإنجليزي، يحل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد، اليوم الأحد، على أرضية “ملعب لندن الأولمبي”، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

ومن المتوقع أن يعتمد أرني سلوت، مدرب ليفربول على العناصر الآتية أمام وست هام:

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

حراسة المرمى أليسون بيكر
خط الدفاع: سوبوسلاي - فان دايك - كوناتيه - كيركز
خط الوسط: ماك أليستر - جرافينبرخ - جونس
خط الهجوم:  محمد صلاح - إيزاك - كودي جاكبو

 

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام وست هام 

يبقى النجم المصري محمد صلاح الورقة الأهم التي يعوّل عليها أرني سلوت لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات.

ويحمل صلاح علامة فارقة في سجل مواجهات ليفربول أمام وست هام، إذ يُعد الهدّاف التاريخي لهذه المواجهة برصيد 13 هدفًا في 18 مباراة بجميع البطولات، وهو ما يعزز آمال جماهير الريدز في أن تكون مواجهة الغد انطلاقة جديدة للفرعون المصري.

موعد مباراة وست هام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من البريميرليج في تمام الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 5:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى ليفربول لتصحيح مساره ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة النتائج السلبية، والتي كان آخرها بالسقوط أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، بخلاف الخسائر المتتالية في البريميرليج والتي أعادت الفريق إلى المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.

ويأمل الريدز في تحقيق الفوز لمواصلة صراعه على المراكز المتقدمة بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

ويعود آخر فوز للريدز في البريميرليج إلى 1 نوفمبر الماضي، حين تغلب على أستون فيلا بثنائية نظيفة، ومع غياب الانتصارات في المباريات الماضية، تراجع الفريق إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يسعى وست هام للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ17 برصيد 11 نقطة.

ويدخل وست هام يونايتد، مواجهة نادي ليفربول بعد سلسلة من النتائج المتباينة في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع بورنموث 2-2، وفاز على بيرنلي 3-2، و3-1 على نيوكاسل يونايتد، لكنه خسر أمام ليدز يونايتد 2-1، وبرينتفورد 0-2، وأيضًا أمام أرسنال 2-0.

 

