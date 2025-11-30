هل ينهي صيامه؟.. سجل مميز لـ محمد صلاح أمام وست هام قبل مواجهة اليوم

18 حجم الخط

مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، يواجه ليفربول اليوم الأحد وست هام يونايتد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة يعود فيها الريدز بعد أداء مخيب لآمال جماهيره أمام آيندهوفن الهولندي ببطولة دوري أبطال أوروبا حيث مني بهزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1.

ويدخل ليفربول مواجهة اليوم متسلحا بتاريخ قوي أمام وست هام، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 18 مواجهة بين الفريقين في الدوري (14 فوزًا و3 تعادلات)، مما يمنحه أفضلية نفسية مهمة.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 4:05 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 5:05 بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد لندن معقل وست هام.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في بريميرليج

من المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ووست هام بالدوري الإنجليزي، على قناة beIN SPORTS 1 HD القطرية، الناقلة الحصرية للقاء في مصر والعالم العربي.

يُعد وست هام أحد الفرق المفضلة لـمحمد صلاح عبر مسيرته مع ليفربول، إذ سجل في شباكه 13 هدفًا خلال 18 مباراة، ما يجعله الهداف التاريخي لهذه المواجهة، ولا يتفوق على هذا الرقم سوى سجله أمام مانشستر يونايتد (16 هدفًا) وتوتنهام (14 هدفًا).

كما تعد مباراة وست هام فرصة مثالية للفرعون المصري لإنهاء صيامه التهديفي خلال شهر نوفمبر.

ويعتبر وست هام ثالث الضحايا المفضلة لـمحمد صلاح في مسيرته مع ليفربول حيث لا يتفوق على هذا الرقم سوى سجل النجم المصري ضد مانشستر يونايتد (16 هدفا) وتوتنهام هوتسبير (14 هدفا).

محمد صلاح.. تراجع أداء وأرقام حاضرة

يذكر أن صلاح يعاني من تراجع مستواه بشكل عام هذا الموسم حيث سجل 5 أهداف في 18 مباراة لعبها في مختلف البطولات بينها 4 في الدوري الإنجليزي وهدف في دوري الأبطال، ورغم أن هذه الأرقام أقل من معدلاته المعتادة، فإنها تُظهر قدرته على صنع الفارق حتى في أسوأ فتراته..

