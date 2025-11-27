إهانة في عقر داره، أهداف مباراة ليفربول وآيندهوفن بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
تلقى ليفربول هزيمة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره أمام آيندهوفن الهولندي بنتيجة (4-1)، في الجولة الخامسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.
وافتتح إيفان بيريسيتش التسجيل لأيندهوفن مبكرًا من ركلة جزاء في الدقيقة 6، بينما تعادل دومينيك سوبوسلاي لليفربول في الدقيقة 16.
وأضاف جوس تيل الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يكمل كوهيب دريوش ملحمة الضيوف بهدفين في الدقيقتين 73 و90+1.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط، ليحتل المركز 12 في ترتيب مرحلة الدوري، بينما رفع أيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط، ليصعد مؤقتا إلى المركز 14.
وهكذا فشل ليفربول للمباراة الثانية على التوالي على ملعبه في تحقيق الانتصار، بعد خسارته السابقة أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج بثلاثية نظيفة.
ووصل آيندهوفن بهذا الفوز التاريخي على ليفربول إلى المركز الـ14 في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط.
وتجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط من خمس مباريات، متعرضًا لهزيمته الثانية في دوري الأبطال هذا الموسم، وسط موجة من الانتقادات لجهازه الفني والجماهير التي طالبت بإجراء تغييرات عاجلة.
