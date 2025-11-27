الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إهانة في عقر داره، أهداف مباراة ليفربول وآيندهوفن بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

مباراة ليفربول وآيندهوفن
مباراة ليفربول وآيندهوفن
18 حجم الخط

تلقى ليفربول هزيمة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره أمام آيندهوفن الهولندي بنتيجة (4-1)، في الجولة الخامسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح إيفان بيريسيتش التسجيل لأيندهوفن مبكرًا من ركلة جزاء في الدقيقة 6، بينما تعادل دومينيك سوبوسلاي لليفربول في الدقيقة 16.

وأضاف جوس تيل الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يكمل كوهيب دريوش ملحمة الضيوف بهدفين في الدقيقتين 73 و90+1.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط، ليحتل المركز 12 في ترتيب مرحلة الدوري، بينما رفع أيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط، ليصعد مؤقتا إلى المركز 14.

وهكذا فشل ليفربول للمباراة الثانية على التوالي على ملعبه في تحقيق الانتصار، بعد خسارته السابقة أمام نوتنجهام فورست في البريميرليج بثلاثية نظيفة.
ووصل آيندهوفن بهذا الفوز التاريخي على ليفربول إلى المركز الـ14 في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط.

وتجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط من خمس مباريات، متعرضًا لهزيمته الثانية في دوري الأبطال هذا الموسم، وسط موجة من الانتقادات لجهازه الفني والجماهير التي طالبت بإجراء تغييرات عاجلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول ايندهوفن الهولندي دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

تعادل سلبي بين فرانكفورت وأتالانتا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

فرانكفورت يسقط في ملعبه أمام أتالانتا 0/3 بدوري أبطال أوروبا

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

قهر الرجال، شاهد دموع محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام آيندهوفن (فيديو وصور)

دوري أبطال أوروبا، تعادل بين باريس سان جيرمان وتوتنهام 1-1 بالشوط الأول

بعد انتهاء الجولة الأولى، تعرف على موعد الإعادة بانتخابات النواب المرحلة الثانية

إجراء مرتقب من رابطة التعليم المفتوح بعد حكم عودته بالشهادة الأكاديمية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

انهيار متسابقة "ذا فويس" بالبكاء على الهواء.. والسبب يفاجئ الجمهور (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية