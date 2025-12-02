الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

النمنم والأسئلة الواجبة!

18 حجم الخط

قضية بالغة الحساسية والخطورة أثارها الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق في برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، تعليقًا على ما شهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب من خروقات وتساؤلات. بدأ النمنم حديثه بسؤال محوري: ماذا لو لم يتدخل الرئيس؟ 

ثم أجاب بوضوح: كانت ستُمرَّر أمور كثيرة للغاية، وقد تُمسّ سلامة النظام السياسي في مصر التي تقوم أساسًا على تماسك الجبهة الداخلية؛ فلا يجوز لأحد العبث بها، حتى لو بحسن نية.


وساق النمنم دروس التاريخ ليؤكد أن التجارب القاسية تبدأ غالبًا من الداخل: تجربة حسني مبارك في انتخابات 2010، وتجربة الملك فاروق في 1951 و1952، وكلها نماذج توضح كيف يمكن لثغرة صغيرة أن تتحول إلى أزمة تهدد بنية الدولة.


ثم انتقل إلى الحديث عن فكرة الاستفتاء في الانتخابات البرلمانية، منتقدًا طرح قائمة واحدة يُطلب من الناخب أن يختار بين أنتخب أو لا أنتخب. وسأل بحدة: أنتخب مين؟ موضحًا أن ورقة واحدة قد تفوز بـ50% وأخرى بـ5% في النظام نفسه، متسائلًا عن العدالة الدستورية في ذلك: هل يعقل أن يدخل طالب طب قصر العيني بمجموع 95% وآخر بـ50% في المدرج نفسه؟ هل هذا قانوني أو دستوري؟


النمنم أكد أن مسائل الانتخابات ليست شكليات، بل قضايا جوهرية يجب دراستها بعمق حرصًا على البلد والنظام السياسي، فالمشروعات الكبرى والإنجازات الضخمة في الداخل والخارج قد تتعرض للخطر بسبب تفاصيل صغيرة تُترك بلا معالجة. وأعاد التذكير بأن المشكلات التي أسقطت أنظمة سابقة جاءت من الداخل: من محمد علي عام 1805، إلى فاروق، إلى عبدالناصر بعد شهور من نكسة يونيو، وصولًا إلى السادات.


وشدد على أن ما حدث في 2011 يكفي وحده درسًا: حين وقعت الفوضى، من دفع الثمن؟ الشعب المصري هو من دفع الفاتورة كاملة. لذلك -كما يقول- لا ينبغي التعامل مع انتخابات 2025 باستخفاف، ولا يجوز تكرار أخطاء 2010 بأي حال.


وفي سياق التساؤل حول مستقبل الحياة السياسية، تُطرح أسئلة لا يمكن تجاهلها: هل للنظام الانتخابي الحالي مثيل في أي تجربة ديمقراطية؟ وهل أدركت الحكومة مواقع الخلل كما أدركها الرئيس؟ وكيف ستُقرأ مشاعر المرشحين الذين خرجوا من السباق رغم امتلاكهم شعبية حقيقية، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام قائمة موحدة ومال سياسي طاغٍ؟ 

ثم ماذا عن المواطن نفسه: هل هو راضٍ عن هذا النظام؟ وهل نسبة الإقبال على التصويت تقترب من المعدلات العالمية، أو حتى من نسب المشاركة التي عرفتها مصر قبل تطبيق نظام القائمة الموحدة؟


وفي النهاية، يبقى السؤال الأكبر معلّقًا فوق المشهد كله: هل يملك النظام الانتخابي في مصر اليوم القدرة على إنتاج تمثيل حقيقي يعكس إرادة الناس، أم أننا أمام تجربة لا تجد لها شبيهًا في أي ديمقراطية معاصرة؟ 

وهل التقطت الحكومة نبض الشارع كما التقطه الرئيس، ورأت مواطن الخلل التي دفعت كثيرين للخروج من السباق رغم ما يملكونه من حضور وشعبية؟ 

 

إن القائمة الموحدة والمال السياسي لا يمكن اعتبارهما تفصيلة عابرة، بل عاملين يصنعان واقعًا انتخابيًا يطرح أسئلة صعبة عن العدالة وحق المنافسة. ولعل نسب الإقبال، التي لا تبدو قريبة لا من المعدلات العالمية ولا من نسب المشاركة التي عرفتها مصر قبل هذا النظام، تكشف حجم الفجوة بين المواطن وصندوقه.

وماذا بعد بطلان 49 دائرة انتخابية؟!

ضي المساء.. يوم كانت المساء!

تبقى هذه الأسئلة واجبة، والمراجعة أوجب، لأن شرعية أي نظام سياسي لا تُبنى على المشروعات وحدها، بل على ثقة الناس أولًا.. وثقة الناس لا تُشترى، بل تُكتسب بقواعد عادلة ونظام انتخابي يُحترم قبل أن يُفرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات البرلمانية الانتخابات القائمة الموحدة المال السياسي الحياة السياسية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب النظام السياسي انتخابات مجلس النواب فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي على هاشم

مواد متعلقة

الشروق.. جهد مميز في مواجهة النباشين ولكن!

إزاي نحمي أولادنا؟

الحلم الممكن والمأزق المصنوع!

ترامب وممداني.. والدبة التي قتلت صاحبها!

هنا تسكن السعادة!

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

شاهد بالمجان، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

الجيش السوداني يحبط هجوما لـ "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

اليوم العالمي لإلغاء الرق، هكذا أغلقت الشريعة الإسلامية أبواب العبودية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads