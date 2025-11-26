الحلم الممكن والمأزق المصنوع!

18 حجم الخط

هل مصر ليست دولة فقيرة كما يتوهم البعض، أم دولة غنية بكل المقاييس؟! السؤال من عندي والجواب وجدته عند الدكتور رضا عبد السلام، أستاذ الاقتصاد ومحافظ الشرقية الأسبق، الذي أكد أن مصر غنية بمواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الفريد، وتاريخها الذي لم تنقطع خيوطه عبر العصور، وبإمكانياتها البشرية التي تمثل كنزها الأكبر.

فمصر اليوم واحدة من أكبر أربع عشرة دولة في العالم من حيث عدد السكان، وهي كتلة بشرية هائلة لو أُحسن استثمارها لكانت قوة اقتصادية صاعدة تنافس على المراكز المتقدمة عالميًا.

ويذهب الرجل إلى أبعد من ذلك حين يؤكد أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون ضمن أكبر خمسين اقتصادًا في العالم قبل عام 2050، إذا استمرت في ترسيخ قواعد الإصلاح التي بدأتها، وواصلت مسيرة الحلم دون أن تنحرف عنها. غير أن ذلك لن يتحقق ما لم نواجه مشكلاتنا المزمنة بشجاعة ووضوح، بلا تجميل ولا مكابرة.

وأهم هذه المشكلات ـوربما أخطرها على الإطلاق- ما يسميه الدكتور رضا بوجود مراكز قوى وأصحاب مصالح في شتى مفاصل الدولة. فالوطن، كما يقول، تحوّل بمرور الزمن إلى جزر منعزلة، كل جزيرة مُغلقة على مصالحها، وكل مؤسسة محاطة بسياج من أبناءها ومن يدور في فلكهم، حتى صرنا من أكثر الدول انغلاقًا في مؤسساتها العامة على شرائح محددة.

يكفي أن تمرّ على أي مؤسسة، جهاز، هيئة، أو مصلحة حكومية لتجد سلسلة ممتدة من التوريث الوظيفي، وكأن الوظيفة العامة أصبحت ملكية خاصة يتوارثها الأبناء كما يتوارثون العقارات والحقول. حتى عامل النظافة يفكر في توريث مهنته لابنه، وكأن الدولة تحوّلت إلى إقطاعيات صغيرة داخل دولة كبيرة اسمها مصر.

تلك الظاهرة ـ كما يشير الدكتور رضاـ لم تعد استثناءً بل قاعدة. حين تنشر صحيفة نعيًا لموظف بإحدى الهيئات، يظهر أمامك فورًا خريطة عائلية متشابكة تكشف حجم التغلغل العائلي داخل المؤسسات. هذه الشبكات هي الوجه الأخطر لمراكز القوى، لأنها تخلق طبقات محمية لا تُحاسَب، وتمنع التداول الطبيعي للفرص بين أبناء الوطن.

إن احتكار المناصب، وإغلاق المؤسسات على فئات بعينها، وتوريث المواقع الوظيفية، كلها ممارسات تتعارض مع روح العدالة ومع قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾. فلا الفقير سيظل فقيرًا إلى الأبد، ولا الغني سيدوم غناه، ولا المنصب يجب أن يبقى أسير عائلة أو دائرة نفوذ.

وإذا كان الله قد قال: ﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾، فأين نحن من هذا التنافس الشريف؟ وهل تركنا للشباب فرصة عادلة ليختبروا قدراتهم؟ أم أغلقنا الأبواب وتركناهم خارج المشهد، يراقبون أحلامهم تُسرق أمام أعينهم؟

إن الإنسان المحروم من فرصته الطبيعية يصبح ـ كما يحذر الدكتور رضا ـ مشروع عدو للمجتمع، لا لأنه شرير بطبعه، بل لأن حقه قد سُلب، وطموحه قُتل، ورغبته في الانتماء تآكلت. فكيف نطلب من شاب أن يخاف على وطن لم يمنحه بابًا واحدًا يدخل منه؟ وكيف نطالبه بالولاء وهو يرى التسلق يغلب الاجتهاد، والواسطة تهزم التفوق، والأبواب الخلفية أقصر طريق للمناصب؟

وليس غريبًا أن من أسباب تفكك الاتحاد السوفييتي ـكما يشير الخبراء- تعيين غير المؤهلين في المناصب الحساسة، مما أدى إلى تآكل الجسم الإداري من الداخل حتى انهار الكيان الهائل. فكيف نتوقع من مجتمع يصعد فيه المتسلقون، ويُقصى فيه الأكفاء، ويُهدر فيه حق المجتهدين، أن يتقدم أو ينهض؟

كل من حصل على موقع لا يستحقه لن يقدم إنتاجًا جيدًا، بل يتحول إلى عبء على المؤسسة، وربما أداة هدم لها. وكل من أُخذ حقه سيظل مظلومًا حتى يصفح، وحقوق العباد ـ كما هو معلومـ لا تُغفر إلا بالعفو، وفي النهاية يدفع الوطن الثمن الأكبر.

إن نهضة مصر ليست حلمًا بعيدًا، ولا طموحًا مستحيلًا. لكنها تتطلب إصلاحًا يبدأ من الداخل، من تفكيك شبكات المصالح، وفتح الأبواب للشرفاء، وتطبيق العدالة كقيمة لا كشعار. فالوطن لا يبنى بموارده فقط، بل بالعدل الذي يجري في مؤسساته كما يجري الدم في العروق.

