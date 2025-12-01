الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

العراق يتصدر.. السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة ببطولة كأس العرب (إنفوجراف)

كأس العرب، فيتو
كأس العرب، فيتو
18 حجم الخط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العراق السعودية مصر تونس الجزائر كأس العرب

مواد متعلقة

رسالة أبو ريدة للاعبي المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب قبل انطلاق البطولة

منتخب مصر يخوض مرانا قويا استعدادا لمواجهة الكويت بافتتاح كأس العرب (صور)

اللجنة المنظمة لـ "كأس العرب": مترو الدوحة مجانا خلال البطولة وإقبال استثنائي على التذاكر

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

الدوري الإيطالي، نابولي يسقط روما على ملعبه بهدف ويتقاسم الصدارة مع ميلان

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح موقف القوائم الانتخابية من قرارات إبطال بعض الدوائر

ترامب يكشف نتائج فحصه بالرنين المغناطيسي

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

تفاصيل طرح وحدات أبراج ماسبيرو بمبادرة بيتك في مصر

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

رئيس الاستشعار عن بعد: التكنولوجيا الجغرافية من أهم عناصر دعم التنمية بالدولة

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

انخفاض يصل لـ 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

المزيد

انفوجراف

العراق يتصدر.. السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة ببطولة كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية