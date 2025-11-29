الأحد 30 نوفمبر 2025
أخبار مصر

غدا، بدء الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
 تبدأ، غدًا الأحد  فترة الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك قبل انطلاق التصويت للمصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدءًا من الساعة الثانية عشر ظهرا غدا الأحد، يُمنع على المرشحين ومندوبيهم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء عبر المؤتمرات أو وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، التزامًا بمرحلة الصمت التي تهدف إلى منح الناخبين فرصة للتفكير الحر قبل الإدلاء بأصواتهم.

 

ضوابط صارمة وعقوبات على المخالفين 

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات  أن خرق الصمت الانتخابي يُعد مخالفة قانونية جسيمة، يترتب عليها عدة عقوبات وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية، من بينها:

غرامات مالية  تصل إلى 200 ألف جنيه للمرشح الذي يثبت قيامه بالدعاية خلال فترة المنع.

شطب الأصوات التي قد تكون نتجت عن الدعاية المخالفة إذا ثبت تأثيرها المباشر على العملية الانتخابية.

إحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالات التحريض أو استخدام المال السياسي أو الدعاية عبر وسائل الإعلام.

كما تحظر القوانين المنظمة للانتخابات بث إعلانات انتخابية أو نشر مواد ترويجية داخل أو خارج اللجان خلال يومي التصويت، مع إلزام وسائل الإعلام بالحياد التام وتجنب أي محتوى قد يؤثر على اتجاهات الناخبين.

 

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 

وتشهد  جولة الإعادة في المرحلة الأولى منافسة قوية بين المرشحين في الدوائر التي لم تُحسم نتائجها بالجولة الأولى، حيث تستعد اللجان لاستقبال الناخبين وسط إجراءات تنظيمية مشددة، لضمان سير العملية الانتخابية في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.

