الهيئة الوطنية للانتخابات ترد على فيديو للمرشحة مونيكا مجدي

ردّت الهيئة الوطنية للانتخابات على مقطع فيديو نشرته المرشحة مونيكا مجدي، بدائرة شبرا وروض الفرج، والذي تضمن ادعاءات بشأن سير العملية الانتخابية داخل إحدى اللجان.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجنة المتابعة المختصة فحصت ما ورد في الفيديو، وأرسلت مذكرة رسمية إلى الهيئة أكدت فيها أن المرشحة تواجدت داخل إحدى اللجان الفرعية لمدة 10 دقائق بصحبة أحد رجال الدين.

وأضاف بنداري أن المذكرة أثبتت عدم صحة الادعاءات التي وردت في الفيديو، موضحًا أن العملية الانتخابية داخل اللجنة تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، ولم يتم تسجيل أي مخالفات مماثلة لما ذكرته المرشحة.

وأكد أن الهيئة تتابع جميع الشكاوى والمقاطع التي يتم تداولها على السوشيال ميديا، وتحقق فيها عبر اللجان المختصة، مشددًا على أن نشر معلومات غير دقيقة قد يعرقل سير العملية الانتخابية ويثير البلبلة بين الناخبين.

