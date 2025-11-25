الهيئة الوطنية للانتخابات: حبس نجل أحد المرشحين 4 أيام بتهمة اقتحام لجنة فرعية

18 حجم الخط

كشف عماد الدين عبد الحميد، رئيس لجنة المتابعة التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بمحافظة الدقهلية، عن الإجراء القانوني بشأن واقعة قيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة الفرعية رقم 78، موضحا أنه تم تحرير محضر بالواقعة «إداري الستاموني »، وإحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وأكد أن اللجنة تواصل العمل بشكل منتظم دون تأثير على سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات.

وأضاف عبد الحميد أن غرفة المتابعة تلقت طلبات دعم لبعض اللجان التي شهدت كثافات من الناخبين، وتم بالفعل دعمها بقضاة احتياطيين لضمان انتظام العمل.

وفيما يتعلق بشكوى استبعاد مندوبين من بعض اللجان الفرعية، أوضح أنه تم التواصل مع رؤساء تلك اللجان الذين أكدوا عدم صحة الشكوى.

وأشار إلى أن مندوبًا عن أحد المرشحين باللجنة رقم 8 تقدّم بشكوى تفيد بوجود كسر في صندوق الاقتراع. وبالتواصل مع رئيسي اللجنة العامة والفرعية، تبيّن أن الكسر بسيط وتم إصلاحه مؤقتًا ثم استبدال الصندوق بآخر جديد، واستمرت العملية الانتخابية داخل اللجنة بشكل منضبط ودون تعطّل.

