أبرزها كسر صندوق واقتحام لجنة، الوطنية للانتخابات ترد على شكاوى الأحزاب والمرشحين

أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تلقت 221 شكوى في اليوم الأول و117 شكوى في اليوم الثاني عبر الخط الساخن، إضافة إلى 46 شكوى من ممثلي الأحزاب عبر الواتساب، حيث شملت الشكاوى:

6 شكاوى خاصة بعدم السماح بدخول مندوبين

8 شكاوى لعدم إدراج أسماء ناخبين

51 شكوى تتعلق بسير العملية الانتخابية

وشكوى واحدة عن رشوة انتخابية

بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بالازدحام والحشد وتوجيه الناخبين.

اقتحام لجنة بالدقهلية وحبس المتهم 4 أيام

وكشف بنداري أن حزب الدستور تقدم بشكوى بشأن اقتحام اللجنة الفرعية رقم 78 بالدقهلية، مؤكدًا أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم، نجل أحد المرشحين، أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد قيامه بتكسير الصندوق وتعطيل التصويت قبل استئناف العمل.

الهيئة ترد على فيديو للمرشحة مونيكا مجدي



وفيما يتعلق بمقطع فيديو نشرته المرشحة مونيكا مجدي بدائرة شبرا وروض الفرج، أفاد بنداري بأن لجنة المتابعة أرسلت مذكرة للهيئة أكدت فيها أن المرشحة تواجدت داخل إحدى اللجان لمدة 10 دقائق بصحبة أحد رجال الدين، وأن ما ورد في الفيديو من ادعاءات غير صحيح.

تفاصيل شكاوى الأحزاب بالمحافظات



تلقت الهيئة شكاوى من أحزاب: الجبهة الوطنية، حماة وطن، الإصلاح والنهضة، المصري الديمقراطي، العدل، الدستور، الأحرار الاشتراكيين، الجيل الديمقراطي، صوت الشعب، المحافظين، الشعب الجمهوري، إرادة جيل، مستقبل وطن.

جاءت أبرزها:

توجيه ناخبين وتصويت جماعي بدائرة المنصورة (لجنة 25) ونفت اللجنة الواقعة.

مخالفات دعاية انتخابية في عدد من اللجان (58، 59، 21، 39، 17، 105) دون العثور على مخالفات.

طرد مندوبين في عدة لجان (58، 83، 96، 91، 80، 7)، وتم تمكينهم بعد التواصل مع رؤساء اللجان.

توقف الاقتراع بسبب حشود في لجنة 87 بمطوبس، وأفاد رئيس اللجنة بأن العمل منتظم.

نقص أوراق تصويت في لجنة 68 بزفتى وتم إرسال دعم لوجيستي فوري.

كسر صندوق اقتراع في لجنة 8 بفرع الدائرة الخارجية وتم استبداله واستكمال التصويت.

متابعة المحافظات عبر الفيديوكونفرانس



وأجرى القاضي أحمد بنداري اتصالًا برؤساء اللجان العامة والمتابعة في المحافظات للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية ، وبرزت أهم التقارير كالتالي:

جنوب القاهرة – القاضي أحمد طلبة: الأمور تسير بسلاسة والمشادات الكلامية تم احتواؤها، ولا مخالفات تذكر.

شمال القاهرة – القاضي أسامة شمردل: انتظام التصويت ومتابعة اللجان حتى انتهاء الفرز.

بورسعيد – القاضي هشام عبدالمجيد: واقعة تدخل موظف في لجنة 22 والتحقيق جارٍ، بجانب بعض الكثافات وتم توفير دعم.

الإسماعيلية – القاضي أحمد أبو عمرة: العملية الانتخابية تسير بطبيعتها مع وجود كثافات محدودة.

السويس – القاضي مصطفى سامي: مشادة بين مرشح وقوات الأمن بلجنة 9 أدت لتوقف 15 دقيقة وتم استئناف العمل.

الشرقية – القاضي أسامة عبدالظاهر: كثافات كبيرة، ومحاضر لمخالفات تشمل تعديًا على موظف، وضيق تنفس لأحد المواطنين، وحشود كبيرة تمت السيطرة عليها.

القليوبية – القاضي خالد ممدوح: كثافات انتخابية مع تجاوزات محدودة تم التعامل معها.

الدقهلية – القاضي عماد علي: واقعة اقتحام لجنة 78، وشكاوى باستبعاد مندوبين تبين عدم صحتها.

دمياط – القاضي محمد عمر: مرض رئيس لجنة 78 وتم استبداله، ودعم لجنة أخرى لكثافات عالية، وإصابة موظفة بالضغط.

كفر الشيخ – القاضي شفيق: ضبط شخص يصور داخل لجنة 41 دون إذن وتم تحرير مذكرة.

المنوفية – القاضي إبراهيم أبو زهرة: تأخر فتح لجنة 51 بسبب عطل وسجلت لجنة 65 حالة ضبط شخص يحمل صورًا لأسماء ناخبين.

