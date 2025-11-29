أسباب الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز وأعراضه المختلفة

18 حجم الخط

عدم تحمل اللاكتوز هو تفاعل يحدث في الجهاز الهضمي استجابة لسكر اللاكتوز الموجود في الحليب، ويسبب أعراض مزعجة بعد تناول منتجات الألبان، وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص يجدون صعوبة في هضم اللاكتوز، إلا أن الأعراض لا تظهر على الجميع، وعند ظهور الأعراض، تسمى الحالة بـ عدم تحمل اللاكتوز.

ما هو سوء امتصاص اللاكتوز؟

سوء امتصاص اللاكتوز هو عدم قدرة الجهاز الهضمي على تكسير وامتصاص جزيئات اللاكتوز، وهي حالة شائعة، حيث لا يستطيع نحو 65% من البالغين حول العالم تكسير وامتصاص اللاكتوز، واللاكتوز غير الممتص يمر عبر الجهاز الهضمي دون هضم، مما يسبب أعراض لدى بعض الأشخاص، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أعراض ومسببات عدم تحمل اللاكتوز

تشمل الأعراض الشائعة لـعدم تحمل اللاكتوز الانتفاخ والغازات والإسهال، وقد يسبب عدم تحمل اللاكتوز شعور بعدم الراحة الهضمي بعد تناول منتجات الألبان، وقد تشمل علامات وأعراض عدم تحمل اللاكتوز ما يلي:

انتفاخ البطن

غازات معوية

غثيان وقيء

ألم وتقلصات في المعدة

قرقرة أو أصوات في المعدة

إسهال

تأتي هذه الأعراض من اللاكتوز غير المهضوم في الأمعاء الغليظة، ويستغرق وصول الطعام إلى الأمعاء الغليظة ما بين ست إلى عشر ساعات بعد تناوله، ويستغرق مرور الطعام عبر الأمعاء الغليظة من 24 إلى 36 ساعة أخرى، لذلك قد تظهر الأعراض بعد يوم أو يومين من تناول اللاكتوز.

الأطعمة التي تثير أعراض عدم تحمل اللاكتوز

يوجد اللاكتوز في معظم منتجات الألبان ما لم يتم إزالته، ويشمل ذلك منتجات حليب البقر والماعز، وتختلف الكميات من منتج لآخر، فالألبان الطازجة والقشدة تحتوي على كميات أعلى، بينما تحتوي الأجبان الصلبة على كميات أقل، وقد لا تسبب الكميات القليلة مثل رش جبن البارميزان على السلطة أي مشكلة.

من ناحية أخرى، قد يتفاعل الأشخاص الذين لديهم حساسية عالية تجاه اللاكتوز حتى مع الكميات الصغيرة، ويجب مراجعة الملصقات الغذائية وقوائم المكونات، حيث يضاف اللاكتوز غالبا إلى الأطعمة المصنعة بما في ذلك الحساء وتوابل السلطة والوجبات الخفيفة، وقد يضاف حتى إلى الأدوية الموصوفة طبيًا.

ما الذي يسبب عدم تحمل اللاكتوز؟

يساهم عاملان في عدم تحمل اللاكتوز: سوء امتصاص اللاكتوز وحساسية الأمعاء، وسوء امتصاص اللاكتوز هو العامل الأكثر أهمية، وهو عدم القدرة على تكسير وامتصاص اللاكتوز في الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى دخوله لاحقا إلى الأمعاء الغليظة وإثارة الأعراض.

نقص إنزيم اللاكتاز

تحتاج الأمعاء الدقيقة إلى إنزيم معين يسمى اللاكتاز لتكسير اللاكتوز إلى جزيئات أصغر يمكن امتصاصها، وينتج معظم الناس إنزيم اللاكتاز بشكل طبيعي في أمعائهم الدقيقة أثناء الطفولة للمساعدة في هضم حليب الأم، ويبدأ معظمهم في إنتاج كميات أقل منه مع التقدم في السن.

إذا لم يكن لدي الشخص ما يكفي من اللاكتاز، فلن يتمكن من هضم اللاكتوز، وبعض الناس ينتجون لاكتاز أكثر أو أقل من غيرهم، ولكن من الناحية الفنية، تعاني غالبية سكان العالم من سوء امتصاص اللاكتوز بسبب نقص إنزيم اللاكتاز، وتستمر بعض المجموعات السكانية فقط في إنتاج اللاكتاز حتى مرحلة البلوغ.

هل يمكن أن يتطور عدم تحمل اللاكتوز مع مرور الوقت؟

يصاب معظم الناس بعدم تحمل اللاكتوز مع نموهم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ، يحدث النوع الأكثر شيوعًا من عدم تحمل اللاكتوز، وهو عدم تحمل اللاكتوز الأولي، بسبب التوقف التدريجي عن إنتاج اللاكتاز، ويمكن أن تتغير حساسية الأمعاء أيضًا بمرور الوقت.

بغض النظر عن سوء امتصاص اللاكتوز، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالأعراض إذا كنت تعاني من:

متلازمة القولون العصبي.

فرط الحساسية الحشوية.

فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

هذه حالات تميل إلى التطور تدريجيًا على مدار الحياة.

ويمكن أن يتطور عدم تحمل اللاكتوز الثانوي فجأة نتيجة لتلف الأمعاء الدقيقة، وقد تؤدي الإصابة أو الجراحة أو الالتهابات أو الأمراض المزمنة إلى إتلاف الخلايا التي تنتج اللاكتاز، وهذا يمكن أن يسبب سوء امتصاص اللاكتوز وعدم تحمله بشكل مفاجئ، حتى لو كان بالإمكان هضم اللاكتوز سابقا، وتشمل الأسباب الثانوية لعدم تحمل اللاكتوز ما يلي:

العلاج الإشعاعي.

استئصال الأمعاء الدقيقة.

التليف الكيسي.

مرض التهاب الأمعاء.

الداء الزلاقي (السيلياك).

التهاب الأمعاء والقولون.

قد لا يكون عدم تحمل اللاكتوز الثانوي دائم، وإذا استعادت الأمعاء الدقيقة وظيفتها المعتادة، فقد يستعيد الشخص قدرته على هضم اللاكتوز.

