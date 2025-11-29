ليلة صوت القرآن، الحلقة السادسة من “دولة التلاوة”(بث مباشر)

18 حجم الخط

انطلقت مساء اليوم الحلقة السادسة من برنامج "دولة التلاوة" بثًا مباشرًا في مفاجأة ينتظرها عشاق الأصوات القرآنية، حيث تواصل اللجنة المتخصصة اكتشاف أعظم الأصوات المصرية في تلاوة القرآن الكريم، وسط منافسة قوية بين المتسابقين الذين يقدمون أداءً يبهر الجمهور ويلامس القلوب بروعة التلاوة وجمال الصوت.

وتُعد هذه الحلقة محطة فارقة في مشوار برنامج دولة التلاوة، لما تحمله من مشاركات استثنائية وتقييمات دقيقة من نخبة كبار القرّاء والمحكّمين، مع توقعات بالكشف عن أصوات جديدة قد تشق طريقها نحو العالمية في عالم التلاوة.

برنامج دولة التلاوة يجمع بين التلاوة والمنافسة الراقية

يُعد برنامج دولة التلاوة من أبرز المبادرات الإعلامية الهادفة إلى اكتشاف أعظم الأصوات المصرية في تلاوة القرآن الكريم، من مختلف المحافظات، مع تقديم المواهب الشابة وإعادة إحياء مدرسة التلاوة المصرية العريقة.

اهتمام واسع ومتابعة جماهيرية كبيرة لبرنامج دولة التلاوة

وحظي البرنامج منذ انطلاقه بمتابعة كبيرة من الجمهور داخل مصر وخارجها، حيث جمع بين روح التنافس الشريف، والأداء القرآني المتميز، والدعم الإعلامي المحترف، مما جعله محط أنظار محبي القرآن الكريم وعشاق الأصوات المصرية الأصيلة.

الحلقة السادسة لدولة التلاوة.. حدث مختلف ومفاجأة منتظرة

وأكدت مصادر داخل البرنامج أن الحلقة السادسة ستشهد إعلانًا مهمًا واكتشافًا صوتيًا مميزًا سيكون له تأثير كبير على مسار المنافسة، وسط توقعات بإشراك شخصية قرآنية بارزة أو الكشف عن موهبة غير تقليدية.

بث مباشر لبرنامج دولة التلاوة وتفاعل واسع على السوشيال ميديا

تُعرض الحلقة في بث مباشر مع فتح باب التفاعل للجمهور عبر المنصات الرقمية، ما يعزز من المشاركة ويمنح المشاهد دورًا في دعم الأصوات التي يراها جديرة باللقب.

رسالة برنامج دولة التلاوة

يركز دولة التلاوة على إحياء مكانة التلاوة المصرية الأصيلة، وإعادة تقديم الأصوات الموهوبة في ثوب إعلامي احترافي، يعكس القيمة الروحية والفنية للتلاوة في المجتمع المصري والعربي.

