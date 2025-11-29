"دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ منصور الشامى الدمنهورى: صوت نادر ومدرسة عريقة (فيديو)

18 حجم الخط

في كلمات تحمل عبق التاريخ وروح القرآن، قدّم برنامج "دولة التلاوة" تقريرًا صوتيًا مميزًا بصوت الفنانة والإعلامية القديرة إسعاد يونس، احتفى فيه بالشيخ منصور الشامي الدمنهوري، أحد أعمدة مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، وصاحب الصوت النادر الذي ترك في الأرواح سكينة لا تُنسى، وبصمات خالدة في عالم التلاوة.

التقرير أخذ المشاهدين في رحلة روحانية عبر تفاصيل حياة الشيخ، منذ نشأته عام 1906 بمدينة دمنهور، وحفظه المبكر للقرآن الكريم على يد الشيخ أحمد غزال، ثم رحلته إلى طنطا للدراسة في المسجد الأحمدي وإتقان علم القراءات، قبل أن يلمع اسمه في الإسكندرية وهو في الخامسة والعشرين من عمره.

شهادة ذهبية من قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت

وذكر التقرير واحدة من أهم المحطات في مسيرة الشيخ منصور الشامي الدمنهوري، حين استمع إليه قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، فأعجب بصوته وطلب أن يقرأ معه في ليلة واحدة، في شهادة اعتُبرت بمثابة تتويج رسمي لصوت الشيخ منصور كأحد أبرز قرّاء عصره، بصوت يبعث الطمأنينة في قلب القَلِق.

منصور الشامي.. صوت تخطّى حدود الزمان والمكان

صوت الشيخ منصور لم يكن مجرد أداء صوتي جميل؛ بل كان مدرسة روحانية خالدة، حملت التجويد المتمكن، وشفافية الأداء، وخشوعًا يصل إلى الأعماق، ليترك أثرًا لا يُمحى في وجدان محبيه ومستمعيه داخل مصر وخارجها.

"دولة التلاوة".. منصة لاكتشاف أصوات المستقبل

برنامج دولة التلاوة الذي يُعرض على قنوات الحياة وCBC والناس ومنصة Watch It مساء الجمعة والسبت، أصبح مرجعًا فنيًا وروحانيًا لاكتشاف أعظم المواهب القرآنية، بمشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من جميع المحافظات.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تضم قامات دينية وصوتية كبرى

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز العلماء والمقرئين، منهم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

ويشارك في البرنامج ضيوف شرف بارزون، مثل الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور علي جمعة، والشيخ أحمد نعينع، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ المغربي عمر القزابري، وغيرهم من القامات النادرة في عالم التلاوة.

جوائز ضخمة في دولة التلاوة وإمامة في الحسين

القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج بلغت 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائز بالمركز الأول في الترتيل أو التجويد على مليون جنيه، مع تسجيل المصحف الشريف بصوته، وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، وتشرفه بإمامة المصلين في مسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.