منتخب مصر يخوض اليوم مرانه الأول في الدوحة استعدادا لكأس العرب

يخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، اليوم السبت، مرانه الأول في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لأولى مبارياته في البطولة أمام منتخب الكويت.

موعد مران منتخب مصر 

ينطلق مران منتخب مصر الثاني في الرابعة والنصف بتوقيت قطر الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، ويبدأ بتدريبات الجري والإحماء يليه تدريبات الكرة، وتسبق المران محاضرة فنية يلقيها حلمى طولان المدير الفني على اللاعبين قبل انطلاق المران.

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة

كانت بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

وكان المنتخب انتهى من معسكره بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث خاض الفريق تدريباته الأخيرة تحت قيادة الكابتن حلمي طولان المدير الفني، وسط دعم كامل من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

