الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة إيفرتون أمام نيوكاسل يونايتد بتقدم الأخير بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب هيل ديكسون، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل ثلاثية نيوكاسل في مرمى إيفرتون كل من مالك ثياو في الدقيقة 1 ولويس ميلي في الدقيقة 25 ونيكلاس شميدت في الدقيقة 45

إيفرتون، فيتو

تشكيل إيفرتون ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

فيما أعلن ديفيد مويس، تشكيلة إيفرتون لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي وضمت كل من:

حراسة المرمى: جوردن بيكفورد.

الدفاع: جيك أوبراين، وجيمس تاركوفسكي، ومايكل كين، وفيتالي ميكولينكو.

الوسط: جيمس جارنر، وتيموثي إيميكا.

الهجوم: إيليمان ندياي، وكيرنان، وجاك جرليتش.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام إيفرتون

فيما أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: لويس هول، ودان بورن، مالك ثياو، تينو.

الوسط: جويلاينتون كاسيو، برونو جيماريش، لويس مايلي.

الهجوم: هارفي بارنيس، ونيك فولتماده، وأنتوني إيلانجا.

