السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

نيوكاسل يونايتد،
نيوكاسل يونايتد، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة إيفرتون أمام نيوكاسل يونايتد بتقدم الأخير بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب هيل ديكسون، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

 

سجل ثلاثية نيوكاسل في مرمى إيفرتون كل من مالك ثياو في الدقيقة 1 ولويس ميلي في الدقيقة 25 ونيكلاس شميدت في الدقيقة 45 

إيفرتون، فيتو
إيفرتون، فيتو

تشكيل إيفرتون ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

فيما أعلن ديفيد مويس، تشكيلة إيفرتون لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي وضمت كل من:

حراسة المرمى: جوردن بيكفورد.

الدفاع: جيك أوبراين، وجيمس تاركوفسكي، ومايكل كين، وفيتالي ميكولينكو.

الوسط: جيمس جارنر، وتيموثي إيميكا.

الهجوم: إيليمان ندياي، وكيرنان، وجاك جرليتش.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام إيفرتون

فيما أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: لويس هول، ودان بورن، مالك ثياو، تينو.

الوسط: جويلاينتون كاسيو، برونو جيماريش، لويس مايلي.

الهجوم: هارفي بارنيس، ونيك فولتماده، وأنتوني إيلانجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي إيفرتون نيوكاسل يونايتد ملعب هيل ديكسون الدوري الانجليزي لكرة القدم مالك ثياو ولويس ميلي نيكلاس شميدت

مواد متعلقة

برينتفورد يفوز على بيرنلي 1/3 في الدوري الإنجليزي

فودين يتفوق على بيكهام ويايا توريه برقم مميز في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يفوز على ليدز يونايتد 3-2 في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي

نجم ليفربول: أهداف محمد صلاح كانت تخفي الكثير من مشاكل النادي

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

يوفنتوس يستعيد توازنه في الدوري الإيطالي بفوز مثير أمام كالياري

نيوكاسل يفوز برباعية على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

برشلونة يفوز على ألافيس 3-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا (صور)

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دولة التلاوة، المتسابق محمد حسن صوت يبهر القلوب ويحيي الروح (فيديو)

من القرآن والسنة، ضوابط إعطاء وقبول الهدية في الشرع الشريف

ليلة صوت القرآن، الحلقة السادسة من “دولة التلاوة”(بث مباشر)

المزيد
الجريدة الرسمية