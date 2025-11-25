إيفرتون بـ10 لاعبين يفوز على مانشستر يونايتد بملعبه 0/1 في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون بفوز الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد، في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

سجل هدف التقدم لفريق إيفرتون اللاعب كيرنان دوسبري هال في الدقيقة 29 من اللقاء.

وتعرض السنغالي إدريسا جاي لاعب إيفرتون للطرد في الدقيقة 13.

وبهذه النتيجة يرفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد صاحب المركز العاشر.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

حراسة المرمى: سين لامينز.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، دورجو، ليني يورو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، أماد ديالو، كاسيميرو، لوك شاو.

خط الهجوم: جوشوا زيركيزي، بريان مبيومو.

تشكيل إيفرتون أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جيمس تاركوفسكي، مايكل كين، فيتالي مايكولينكو.

خط الوسط: جايمس جارنير، إدريسا جاي، تيم إيرويجبونام، كيرنان دوسبري هال.

خط الهجوم: إليمان ندياي، جاك جريليش، ثيرنو باري.

