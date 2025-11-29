السبت 29 نوفمبر 2025
رياضة

برينتفورد يفوز على بيرنلي 1/3 في الدوري الإنجليزي

برينتفورد
برينتفورد
فاز  فريق برينتفورد على نظيره بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب جيتش كوميونتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة برينتفورد ضد بيرنلي

سجل إيجور تياجو هدف برينتفورد الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 81، وتعادل فيلمينج لفريق بيرنلي في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أيضا.

وعاد إيجور تياجو ليسجل هدف برينتفورد الثاني في الدقيقة 86، قبل أن يخطف دانجو واتارا الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

 

ترتيب برينتفودر وبيرنلي

بهذه النتيجة يرفع برينتفورد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر.

 

فيل فودين يحقق رقما مميزا في الدوري الإنجليزي

سجل فيل فودين أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز (65) أكثر من دافيد بيكهام ويايا توريه (كلاهما 62)، متجاوزًا اثنين من أفضل اللاعبين في مانشستر.

كما ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن مانشستر سيتي لم يتلق أي هزيمة أمام الفرص الصاعدة في البريميرليج في آخر 25 مباراة، حيث فاز في 23 وتعادل مرتين.

الجريدة الرسمية