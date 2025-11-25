تعليق مثير من أموريم على طرد لاعب إيفرتون بعد الاشتباك مع زميله

18 حجم الخط

علق روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، على واقعة ثنائي إيفرتون إدريسا جاي، ومايكل كين، اللذين دخلا في اشتباك بينهما خلال مباراة فريقهما أمس الإثنين.

واستضاف مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع حلول الدقيقة 13 من اللقاء، نشبت مشادة كلامية بين مايكل كين وإدريسا جاي بعد إحدى هجمات الشياطين الحمر، قبل أن تتطور إلى اشتباك طفيف بالأيدي بين الزميلين.





وفاجأ الحكم اللاعب السنغالي بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه بداعي اعتدائه على زميله، رغم أن اللقطات التلفزيونية أظهرت تبادلًا للدفع بين اللاعبين، قبل أن يعتبر الحكم أن جاي وجّه صفعة إلى المدافع الإنجليزي.

وجاء الطرد بعد 4 دقائق فقط من إجراء مويس تبديلًا اضطراريًا بخروج شيموس كوليمان متأثرًا بإصابته ومشاركة جاك أوبريان بدلًا منه.

بهذا الطرد أصبح إدريسا جاي أول لاعب يُطرد في البريميرليج بسبب اشتباك مع زميل له منذ واقعة ريكاردو فولر مع أندي جريفين بقميص ستوك سيتي في ديسمبر 2008.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال أموريم عن مشهد الاشتباك والطرد:"الشجار ليس شيئًا سيئًا، ولا يعني أن اللاعبين لا يحبان بعضهما. الشجار عند خسارة الكرة يعني ببساطة أنني سأشتبك معك لأنك تضع الفريق تحت الضغط وتهددنا باستقبال هدف. هذا ما شعرت به وأنا أشاهد الواقعة".

وأضاف: "لا أتفق مع قرار الطرد. بإمكاننا أن نتشاجر مع زملائنا، وأعلم أن الحكم اعتبره سلوكًا عدائيًا، لكني لست متفقًا معه".

وتابع: "آمل أن يشتبك لاعبو فريقي مع بعضهم عند خسارة الكرة، فهذا شعور جيد وليس سيئًا".

وعن الخسارة، أعرب المدرب البرتغالي عن استيائه، قائلًا: "بدأنا المباراة بشكل سيئ، ولم نفهم كيفية مواجهة فريق يلعب بـ10 لاعبين".

وأكد أن إيفرتون استحق الفوز: "سنحت لنا العديد من الفرص، لكن افتقرنا للجودة وحسن اتخاذ القرار، خصوصًا داخل منطقة الجزاء".

وتمكن إيفرتون من العودة بالنقاط كاملة رغم اللعب بأقلية عددية لأكثر من 80 دقيقة، بفضل هدف كيرنان ديوسبيري هال في الدقيقة 29، ليقود التوفيز للفوز (1-0).

بهذه النتيجة، بقي مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على إيفرتون الذي ارتقى للمركز الحادي عشر بالرصيد نفسه.

ووفق شبكة "سكواكا"، فإنها المرة الأولى منذ ديسمبر 2013 التي ينجح فيها إيفرتون في هزيمة اليونايتد على ملعبه. كما أن مانشستر يونايتد فشل في الفوز بآخر 10 مباريات يتأخر فيها بنهاية الشوط الأول، إذ خسر 8 وتعادل في 2.

وفي المقابل، لم يتعرض إيفرتون للهزيمة في آخر 20 مباراة يتقدم فيها أولًا بالدوري الممتاز، فاز في 13 منها وتعادل في 7.

كما سجل ديوسبيري هال للمرة الأولى بقدمه اليمنى في البريميرليج، بعدما جاءت أهدافه السابقة جميعها باليسرى.

