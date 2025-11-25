الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعليق مثير من أموريم على طرد لاعب إيفرتون بعد الاشتباك مع زميله

طرد إدريسا جاي لاعب
طرد إدريسا جاي لاعب إيفرتون لاشتباكه مع زميله
18 حجم الخط

 علق روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، على واقعة ثنائي إيفرتون إدريسا جاي، ومايكل كين، اللذين دخلا في اشتباك بينهما خلال مباراة فريقهما أمس الإثنين.

واستضاف مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع حلول الدقيقة 13 من اللقاء، نشبت مشادة كلامية بين مايكل كين وإدريسا جاي بعد إحدى هجمات الشياطين الحمر، قبل أن تتطور إلى اشتباك طفيف بالأيدي بين الزميلين.



وفاجأ الحكم اللاعب السنغالي بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه بداعي اعتدائه على زميله، رغم أن اللقطات التلفزيونية أظهرت تبادلًا للدفع بين اللاعبين، قبل أن يعتبر الحكم أن جاي وجّه صفعة إلى المدافع الإنجليزي.

وجاء الطرد بعد 4 دقائق فقط من إجراء مويس تبديلًا اضطراريًا بخروج شيموس كوليمان متأثرًا بإصابته ومشاركة جاك أوبريان بدلًا منه.

بهذا الطرد أصبح إدريسا جاي أول لاعب يُطرد في البريميرليج بسبب اشتباك مع زميل له منذ واقعة ريكاردو فولر مع أندي جريفين بقميص ستوك سيتي في ديسمبر 2008.

 

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال أموريم عن مشهد الاشتباك والطرد:"الشجار ليس شيئًا سيئًا، ولا يعني أن اللاعبين لا يحبان بعضهما. الشجار عند خسارة الكرة يعني ببساطة أنني سأشتبك معك لأنك تضع الفريق تحت الضغط وتهددنا باستقبال هدف. هذا ما شعرت به وأنا أشاهد الواقعة".

وأضاف: "لا أتفق مع قرار الطرد. بإمكاننا أن نتشاجر مع زملائنا، وأعلم أن الحكم اعتبره سلوكًا عدائيًا، لكني لست متفقًا معه".

وتابع: "آمل أن يشتبك لاعبو فريقي مع بعضهم عند خسارة الكرة، فهذا شعور جيد وليس سيئًا".

وعن الخسارة، أعرب المدرب البرتغالي عن استيائه، قائلًا: "بدأنا المباراة بشكل سيئ، ولم نفهم كيفية مواجهة فريق يلعب بـ10 لاعبين".

وأكد أن إيفرتون استحق الفوز: "سنحت لنا العديد من الفرص، لكن افتقرنا للجودة وحسن اتخاذ القرار، خصوصًا داخل منطقة الجزاء".

 

وتمكن إيفرتون من العودة بالنقاط كاملة رغم اللعب بأقلية عددية لأكثر من 80 دقيقة، بفضل هدف كيرنان ديوسبيري هال في الدقيقة 29، ليقود التوفيز للفوز (1-0).

بهذه النتيجة، بقي مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على إيفرتون الذي ارتقى للمركز الحادي عشر بالرصيد نفسه.

ووفق شبكة "سكواكا"، فإنها المرة الأولى منذ ديسمبر 2013 التي ينجح فيها إيفرتون في هزيمة اليونايتد على ملعبه. كما أن مانشستر يونايتد فشل في الفوز بآخر 10 مباريات يتأخر فيها بنهاية الشوط الأول، إذ خسر 8 وتعادل في 2.

وفي المقابل، لم يتعرض إيفرتون للهزيمة في آخر 20 مباراة يتقدم فيها أولًا بالدوري الممتاز، فاز في 13 منها وتعادل في 7.

كما سجل ديوسبيري هال للمرة الأولى بقدمه اليمنى في البريميرليج، بعدما جاءت أهدافه السابقة جميعها باليسرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روبن أموريم مانشستر يونايتد إيفرتون إدريسا جاي مايكل كين

مواد متعلقة

في حادثة نادرة بالدوري الإنجليزي، طرد لاعب إيفرتون لاشتباكه مع زميله (فيديو)

إيفرتون بـ10 لاعبين يفوز على مانشستر يونايتد بملعبه 0/1 في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية