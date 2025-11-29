تداول 42 ألف طن و862 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (42000) طن بضائع و(862) شاحنة و(95) سيارة،

تصدير 28 الف طن فوسفات من ميناء سفاجا



حيث شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(547) شاحنة و(72) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (36000) طن بضائع و(315) شاحنة و(23) سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى ROYAL II، Poseidon Express وامل بينما تغادر السفينة BORGEN ID وعلى متنها 28 الف طن فوسفات متجهة الى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express والحرية وغادرت السفينتين Poseidon Express وامل. شهد ميناء نويبع تداول (3600) طن بضائع و(489) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكبا بموانيها.

على صغيد اخر

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم، عن نجاح مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «C» وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على 132 صوتا من إجمالي 171 دولة لها حق التصويت ليمثل هذا الفوز السادس على التوالي وال23 منذ انضمامه مصر للمنظمة

