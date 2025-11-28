تداول 16 ألف طن و1064 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة بلغ (10) سفن، وتم تداول (16000) طن بضائع و(1064) شاحنة و(122) سيارة.

معدل تداول الحاويات

فيما شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(453) شاحنة و(80) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(611) شاحنة و(42) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Alcudia Express والحرية بينما تغادر السفينتين Poseidon Express وأمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين PRIDGE وأمل وغادرت السفينتين Alcudia Express والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول (2100) طن بضائع و(206) شاحنات من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2500 راكب بموانيها.

على صعيد آخر نشرت وزارة النقل تقريرا عن محطة حاويات سفاجا، لبيان أهم 7 مميزات للمحطة، ودورها في دعم النقل البحرى والاقتصاد خلال الفترة القادمة، وتضمنت مايلي:

1. تنفذ وزارة النقل، مشروع المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2 ) بميناء سفاجا، ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير وفي إطار تنفيذ وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

2. يتم تنفيذ المشروع على مساحة 776 ألف م٢ تقريبًا، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 مترًا، وتم الانتهاء من من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، التي نفذتها شركات وطنية مصرية متخصصة

3. تم بدء أعمال البنية الفوقية للمحطة

4. من المخطط أن تستوعب المحطة نحو 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن،

5. تنفيذ المحطة يدخل في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور) أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ ٧ التي تنفذها مصر، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزي.

