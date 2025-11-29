إخلاء مقر التلفزيون الفرنسي بعد إنذار بوجود قنبلة

السبت 29 نوفمبر 2025
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن إعلام فرنسي، بإخلاء مقر التلفزيون الفرنسي، مساء اليوم السبت، بعد إنذار بوجود قنبلة والأمن يجري تحقيقات.

 

إصابة عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي

في سياق آخر، أعلنت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض، مساء الأربعاء الماضي، عن "إغلاق البيت الأبيض".

وأفادت تقارير إخبارية، الأربعاء، بإصابة عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي في حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الرئيس دونالد ترامب اطلع على إطلاق نار على عنصرين من الحرس الوطني".

وقال البيت الأبيض: "نتابع الوضع المأساوي عن كثب وتم إبلاغ الرئيس بما حصل".

 

إطلاق نار قرب البيت الأبيض

بدورها، أعلنت شرطة واشنطن، احتجاز المشتبه في إطلاقه النار على عنصرين من الحرس الوطني وتأمين مكان الحادث، داعِيَةً سكان المدينة لتجنب منطقة إطلاق النار قرب البيت الأبيض.

فيما صرحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: "نعمل مع أجهزة الأمن المحلية لجمع مزيد من المعلومات بشأن الحادث قرب البيت الأبيض."

