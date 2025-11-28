تحمل علم غامبيا، انفجار لغم في ناقلة نفط بالبحر الأسود قرب تركيا

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام تركية، مساءاليوم الجمعة، بوقوع انفجار في ناقلة نفط بالبحر الأسود، مرجحة أن "لغم بحري" قد انفجر بالناقلة.

وذكر الإعلام التركي أن هناك احتمال وخطر جدي أن يؤدي الإنفجار إلى غرق ناقلة النفط.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" فإن ناقلة النفط التي حدث فيها الانفجار، تبعد عن مضيق البسفور باسطنبول، حوالي 83 كيلومتر، مشيرا إلى أن الانفجار حصل في غرفة المحرك.

وأوضح أنه تم إرسال طواقم للمنطقة من أجل إجلاء 25 شخص هم أفراد طاقم السفينة.

وقالت المصادر الإعلامية التركية إن الناقلة المذكورة تحمل علم غامبيا.

