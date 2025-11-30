الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو
18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع. 

 

مؤشر “إيجي إكس 30

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 40266 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 49790 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 18222 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 12300 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 16321 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.850 تريليون جنيه.

أداء مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 40039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 49449 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 18104 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4448 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12244 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 16223 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4211 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكانت قد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.827 تريليون جنيه.

أداء مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 48864 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 17863 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12162 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 16103 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

كما تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الثلاثاء الماضي، منتصف جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.843 تريليون جنيه.

أداء مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 49215 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 18030 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 4435 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" 

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12212 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 16200 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان EGX EGX35 البورصة البورصة المصرية إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ايجى اكس 30 جى إكس 100 متساوى الأوزان مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي مؤشر الشريعة الإسلامية

مواد متعلقة

بـ 2 مليار جنيه، البورصة تواصل نزيف الخسائر في ختام تعاملات الأربعاء

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب بالصاغة.. أهم 3 دول تستورد صادرات الأغلفة الحيوانية.. وحزمة تسهيلات جديدة للمهنيين العاملين عبر الإنترنت

البورصة تخسر 11 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع

267.3 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بسوق المال خلال أسبوع.. خبراء: الاستثمار في الأسهم وسيلة للتحوط.. ويحددون مطالب المستثمرين من رئيس البورصة الجديد

البورصة تخسر 32 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

الأكثر قراءة

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الفراولة والتين والبرتقال أبو سرة يبدأ من 10 جنيهات

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صوت "مكة" و"أيقونة" التلاوة الخالدة

أدعية الصباح لطمأنة القلوب وكشف الكروب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية