لقطات من لوكيشن فيلم "السادة الأفاضل" تمهيدا لطرحه بدور السينما

كشف أبطال وصناع فيلم اللايت كوميدي السادة الأفاضل عن اللقطات الأولى من كواليس العمل بمشاركة النجم أشرف عبد الباقي.

وأعلن المخرج كريم الشناوي انتهاء تصوير فيلمه الجديد “السادة الأفاضل” وسيتم عرضه بدور السينما قريبًا.

ويأتي الفيلم من بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنان طه دسوقي، هنادي مهنا، علي صبحي وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل لام شمسية

وكان آخر أعمال المخرج كريم الشناوي مسلسل “لام شمسية” الذي عرض في موسم رمضان الأخير وحقق نجاحا كبيرا، بعد ما ناقش قضية هامة للغاية، وهي الاعتداء الجنسي على الأطفال.

أبطال مسلسل لام شمسية

وشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد السعدني وأمينة خليل ويسرا اللوزي ومحمد شاهين وصفاء الطوخي وعلي قاسم ولجين عمران وثراء جبيل وآخرون، والعمل من تأليف مريم ناعوم.

