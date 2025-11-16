أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يجتمعان في فيلم "خلي بالك من نفسك"

18 حجم الخط

يجتمع الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز في فيلم خلي بالك من نفسك، وذلك بعد 22 عاما من تعاونهما في مسرحية كده أوكيه، التي عٌرضت عام 2003.

وفيلم خلي بالك من نفسك، إخراج معتز التوني، والذي يضم عددا كبيرا من النجوم، حيث يبدأ فريق العمل التصوير يوم الأربعاء المقبل.

أبطال فيلم خلي بالك من نفسك

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلس.

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا السينمائية فيلم “أحمد وأحمد” مع الفنان احمد فهمي وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح وإخراج احمد جلال

