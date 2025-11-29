عائلة المتهم بإطلاق النار بواشنطن تكشف تفاصيل جديدة عن حياته وعلاقته بأفغانستان

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام غربية أن السلطات الأمريكية أجرت مقابلات مع زوجة الأفغاني رحمن الله لاكانوال، الذي أطلق النار على عناصر الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، وأبنائه الخمسة وآخرين.

تفاصيل عن مطلق النار علي الحرس الوطني الأمريكي

وأكدت أفراد عائلة لاكانوال أنه "يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، أو ما يعرف اختصارا بـ"PTSD" والذي قالوا إنه ناجم عن القتال الذي خاضه في أفغانستان".

قاتل في الوحدة صفر الأفغانية

يشار إلى أن لاكانوال قاتل في "الوحدة صفر" التابعة للقوات الخاصة الأفغانية، والتي ترعاها وتدربها وكالة المخابرات المركزية "CIA".

كان لاكانوال من بين أكثر من 190 ألف أفغاني سمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من أفغانستان.

بموجب برامج مصممة لإعادة توطين أولئك الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حربها التي استمرت 20 عاما في البلاد.

وعلى مدار أكثر من عقد، أخبرت مصادر شبكة CNN، أن لاكانوال خضع لجولات عدة من التدقيق - بدأت حوالي عام 2011 من قبل وكالة المخابرات المركزية عندما بدأ العمل مع الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات - وانتهت في وقت سابق من هذا العام عندما وافقت إدارة ترامب على منحه اللجوء الدائم في الولايات المتحدة.

وفي عام 2021، كان لاكانوال جزءا من مجموعة ذات أولوية تم إجلاؤها من كابل بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية. ونظرا لعمله لصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك خدمته في وحدة مكافحة الإرهاب الأفغانية النخبة، فقد اعتبر لاكانوال معرضا لخطر الانتقام بمجرد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وبعد إجلائه، خضع لاكانوال لما وصفته مصادر لشبكة CNN بمستويات متعددة من التدقيق من قبل وكالات حكومية أمريكية متعددة - أولا في دولة شرق أوسطية، ثم بانتظام على مدار السنوات القليلة الماضية أثناء إقامته في الولايات المتحدة. في أبريل، منح لاكانوال، الذي كان يقيم في ولاية واشنطن، حق اللجوء الدائم من قبل دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

