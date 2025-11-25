9 أطفال وامرأة، أفغانستان تعلن مقتل 10 أشخاص بضربات باكستانية

18 حجم الخط

قُتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم تسعة أطفال، ليل الاثنين الثلاثاء في ضربات باكستانية على أفغانستان، وفق ما أعلن الناطق باسم حكومة طالبان، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين المتجاورتين.

وكتب ذبيح الله مجاهد على منصة إكس "الليلة الماضية، قرابة منتصف الليل في ولاية خوست، قصفت القوات الباكستانية منزل أحد المدنيين قُتل تسعة أطفال (خمسة صبيان وأربع فتيات) وامرأة"، متحدثا عن ضربات أخرى في منطقتي كونار وبكتيكا الحدوديتين أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، وفق "فرانس برس".

وقبل أسبوعين، أدى تفجير انتحاري قرب محكمة في إسلام آباد إلى مقتل 12 شخصا، واتّهمت باكستان منفّذيه بأنهم خططوا للهجوم من أفغانستان.

وبلغت العلاقات بين البلدين أسوأ مستوياتها منذ سنوات، بعد اشتباكات حدودية الشهر الماضي أسفرت عن أكثر من 70 قتيلا من الجانبين، تلاها وقف هش لإطلاق النار لم تُستكمَل شروطه وسط تبادل الاتهامات.



وتتهم إسلام آباد كابول بإيواء جماعات مسلحة خصوصا حركة طالبان الباكستانية التي تنفذ هجمات دامية في باكستان.



