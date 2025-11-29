خلو المجال الجوي فوق فنزويلا من الطائرات بعد إعلان ترامب

18 حجم الخط

أعلنت "فلايت رادار"، اليوم السبت، عن خلو المجال الجوي فوق فنزويلا من الطائرات، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا.

اغلاق المجال الجوي لفنزويلا

وقال ترامب اليوم السبت: إنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر، فلتأخذوا في الاعتبار أنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل".

وأعلنت السلطات الفنزويلية، الأسبوع الماضي سحب تراخيص ست شركات طيران علّقت رحلاتها إلى البلاد بعد تحذير من الولايات المتحدة بسبب النشاط العسكري في المنطقة، وفق ما أعلن المعهد الوطني للطيران المدني يوم الأربعاء.

تعليق العمليات الجوية التجارية

وأفاد المعهد على إنستجرام بأن الشركات الإسبانية "إيبيريا" والبرتغالية "تاب" والكولومبية "أفيانكا" والبرازيلية-التشيلية "لاتام" والبرازيلية "غول" والتركية "توركش إيرلاينز"، ستعاقب "لمشاركتها في أعمال إرهاب تروج لها حكومة الولايات المتحدة بتعليق عملياتها الجوية التجارية من جانب واحد".

كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" قد أعلن أن هيئة الطيران الفنزويلية أبلغت شركات الطيران الدولية يوم الاثنين بأن عليها استئناف رحلاتها إلى البلاد في غضون 48 ساعة وإلا خاطرت بفقدان تصاريح تحليقها في سماء البلاد.

ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ضخمة بالمنطقة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية، وما لا يقل عن ثماني سفن حربية أخرى وطائرات من طراز إف-35.

