بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

ترتيب الدوري الألماني، واصل بايرن ميونخ تصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة، ويليه لايبزيج في الوصافة برصيد 22 نقطة فيما يتواجد ليفركوزن بالمركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد الجولة العاشرة.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

1- بايرن ميونخ 28 نقطة

2- لايبزيج 22 نقطة

3- بوروسيا دورتموند 21 نقطة

4- شتوتجارت 21 نقطة

5- باير ليفركوزن 20 نقطة

6- هوفينهايم 19 نقطة

7- آينتراخت فرانكفورت 17 نقطة

8- فيردر بريمن 15 نقطة

9- كولن 14 نقطة

10- فرايبورج 13 نقطة

11- أونيون برلين 12 نقطة

12- بوروسيا مونشنجلادباخ 9 نقاط

13- هامبورج 9 نقاط

14- فولفسبورج 8 نقاط

15- أوجسبورج 7 نقاط

16- سانت باولي 7 نقاط

17- ماينتس 5 نقاط

18- هايدينهايم 5 نقاط

