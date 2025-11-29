السبت 29 نوفمبر 2025
الإعلان عن تشكيل كايزر تشيفز لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية

كايزر تشيفز
كايزر تشيفز
كشف نادي كايزر تشيفز عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك المقرر لها في الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد بيتر موكابا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل كايزر تشيفز أمام الزمالك 

حراسة المرمى: براندون بيترسن

خط الدفاع: ألتون كيوينيكا – إيناسيو ميجيل – برادلي كروس - ديلان سولومونز

خط الوسط: سيبونجسيني مثيثوا – ليبو هانج مابو – بولي ممودي

خط الهجوم: سيرينو – إيتوزا إيجودارو - مدودوزي شبابالا

فيما  أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود بنتايج وبارون أوشينج ومحمود جهاد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ.

