إصابة طالبة بإغماء وضيق تنفس داخل مدرسة فنية بالبحيرة

​شهدت مدرسة أبو حمص الفنية بنات بمحافظة البحيرة حادثًا صحيًا مفاجئًا، حيث تعرضت إحدى الطالبات لحالة إغماء حادة مصحوبة بضيق في التنفس أثناء تواجدها داخل الفصل، مما أثار قلق إدارة المدرسة وزملائها.

إغماء وضيق ملحوظ في التنفس

​تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا يفيد بتعرض الطالبة شهد سعد حمودة، البالغة من العمر 17 عامًا، والتي تدرس بالمدرسة، لحالة إعياء شديدة تمثلت في إغماء وضيق ملحوظ في التنفس وعلى الفور، تم استدعاء الإسعاف والتعامل مع الحالة وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه المواقف الطارئة.

تحديد الأسباب الكامنة وراء هذه النوبة المفاجئة

​نُقلت الطالبة المصابة بشكل عاجل إلى مستشفى أبو حمص المركزي لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد الأسباب الكامنة وراء هذه النوبة المفاجئة التي أصابتها داخل المنشأة التعليمية، وتحرر محضر رسمي بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق وتحديد ملابسات الواقعة، خاصة ما إذا كانت هناك عوامل بيئية أو صحية أو غيرها قد ساهمت في تدهور حالة الطالبة داخل المدرسة.

