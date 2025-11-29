السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 11 طن سلع غير صالحة وتحرير 308 محاضر في حملات تموينية بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الدقهلية، حملات ميدانية مكثَّفة على مستوى جميع المراكز والإدارات، بقيادة علي حسن، وكيل وزارة التموين، استهدفت القطاعات المختلفة، لضمان التزام الجميع بالقوانين وحماية صحة المواطنين.

حملات تموينية ميدانية مكثَّفة على مستوى جميع المراكز

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

تحرير 242 محضر مخالفة متنوعة من بينها ضبط 429 شيكارة

ففي قطاع المخابز، أسفرت الحملات تحت إشراف الدكتور ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، عن تحرير 242 محضر مخالفة متنوعة، من بينها ضبط 429 شيكارة دقيق مدعم تم التصرف فيها في محاولة للتلاعب بحصة المواطنين.

تحرير 66 محضر مخالفة، أكثر من 5.6 طن من أسماك مملحة وفاسدة

أما في قطاع الأسواق، فأسفرت الحملات، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، عن تحرير 66 محضر مخالفة، وضبط التالي:

· أكثر من 5.6 طن من أسماك مملحة وفاسدة (رنجة، سردين، إنشوجة، فسيخ).
· حوالي 2 طن من ملح غير صالحة للاستهلاك.
· 3.2 طن من دواجن ومصنعات لحوم مغشوشة.
· 45 كجم من لحوم ذُبحت خارج السلخانة أو مجهولة المصدر.
· 650 لترًا من منظفات وكلور مجهولي المصدر.
· 90 كجم من زيت مجهول المصدر.
· 40 "بالته" (أو: عبوة) عصائر غير صالحة.
· طن من أسمدة بدون فواتير.
· 820 لترًا من مواد بترولية.

· 12 أسطوانة بوتاجاز مخالفة، تمثلت مخالفاتها في البيع بأعلى من السعر الرسمي أو الاستخدام لغير الغرض المخصص لها.

وتناشد محافظة الدقهلية المواطنين في حال وجود أي شكوى، الاتصال بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم: 16528.

الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسواق والمخابز التجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية القطاعات المختلفة حملات تموينية بالدقهلية رقابة التموين شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلي غير صالحة للإستهلاك مدير عام التجارة الداخلية

مواد متعلقة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا

شبهوه برسول الله، استقبال بابا الفاتيكان بنشيد طلع البدر علينا بتركيا يثير عاصفة غضب (فيديو)

مواقع عسكرية ومنشآت طاقة، روسيا تكشف أهداف الهجوم الليلي على أوكرانيا

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

حبس إبراهيم سعيد شهرًا لامتناعه عن سداد 150 ألف جنيه نفقة متجمدة لبناته

وزير التعليم: فصل الطلاب المتورطين في "إهانة معلمة الإسكندرية" وإحالة الواقعة للتحقيق

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الألماظ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية