ضبط 11 طن سلع غير صالحة وتحرير 308 محاضر في حملات تموينية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، حملات ميدانية مكثَّفة على مستوى جميع المراكز والإدارات، بقيادة علي حسن، وكيل وزارة التموين، استهدفت القطاعات المختلفة، لضمان التزام الجميع بالقوانين وحماية صحة المواطنين.

حملات تموينية ميدانية مكثَّفة على مستوى جميع المراكز

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

تحرير 242 محضر مخالفة متنوعة من بينها ضبط 429 شيكارة

ففي قطاع المخابز، أسفرت الحملات تحت إشراف الدكتور ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، عن تحرير 242 محضر مخالفة متنوعة، من بينها ضبط 429 شيكارة دقيق مدعم تم التصرف فيها في محاولة للتلاعب بحصة المواطنين.

تحرير 66 محضر مخالفة، أكثر من 5.6 طن من أسماك مملحة وفاسدة

أما في قطاع الأسواق، فأسفرت الحملات، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، عن تحرير 66 محضر مخالفة، وضبط التالي:

· أكثر من 5.6 طن من أسماك مملحة وفاسدة (رنجة، سردين، إنشوجة، فسيخ).

· حوالي 2 طن من ملح غير صالحة للاستهلاك.

· 3.2 طن من دواجن ومصنعات لحوم مغشوشة.

· 45 كجم من لحوم ذُبحت خارج السلخانة أو مجهولة المصدر.

· 650 لترًا من منظفات وكلور مجهولي المصدر.

· 90 كجم من زيت مجهول المصدر.

· 40 "بالته" (أو: عبوة) عصائر غير صالحة.

· طن من أسمدة بدون فواتير.

· 820 لترًا من مواد بترولية.

· 12 أسطوانة بوتاجاز مخالفة، تمثلت مخالفاتها في البيع بأعلى من السعر الرسمي أو الاستخدام لغير الغرض المخصص لها.

وتناشد محافظة الدقهلية المواطنين في حال وجود أي شكوى، الاتصال بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم: 16528.

الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg

