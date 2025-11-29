السبت 29 نوفمبر 2025
اقتصاد

تصل إلى 10 جنيهات، ارتفاع يضرب أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم السبت، ارتفاعًا ملحوظًا، وتشمل سعر لتر الزيت الذرة وعباد الشمس بارتفاعات تراوحت بين 3 و10 جنيهات، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟ 

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 99 جنيها، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 96 إلى 100 جنيه للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 99 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 98 إلى 100 جنيه للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 119 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 112 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 114 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 110 إلى 120 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 58500 جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 59 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 54500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 69 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 70 ألف جنيه.

