شبهوه برسول الله، استقبال بابا الفاتيكان بنشيد طلع البدر علينا بتركيا يثير عاصفة غضب (فيديو)

بابا الفاتيكان في تركيا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا وحالة من الغضب، وذلك بسبب استقبال بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر في إحدى القاعات في تركيا بنشيد “طلع البدر علينا”، والذي أنشده أهل المدينة المنورة في استقبال رسول الله محمد، صلى الله عليه وسلم، ما أثار عاصفة من الانتقادات بين النشطاء.

استقبال بابا الفاتيكان بنشيد طلع البدر علينا

وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل، فرقة من الإنشاد الديني، كانت في استقبال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، لدى وصوله في قاعة المجمع الرئاسي في تركيا، وقامت الفرقة بإنشاد "طلع بدر علينا" عند وصول البابا للقاعة.

أول زيارة لبابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى تركيا، فيتو



أثار المقطع حالة من الانتقاد الواسعة والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى أن أنشودة "طلع البدر علينا"، الذي استُقبل بها البابا في المجمع الرئاسي خلال زيارته لتركيا، وعند دخوله القاعة، قد أُنشدت عند هجرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، واستقبال أهل المدينة المنورة له.

علق البلوجر إياد الحمود على مقطع الفيديو فقال: "خلال زيارة بابا الفاتيكان لتركيا ولحظة دخوله قاعة جيهانوما في أنقرة بدأت الفرقة الموسيقية تغني له "طلع البدر علينا".. مراسم الاستقبال أثارت عاصفة من الانتقادات بسبب طبيعة البابا وتشبيهه بالرسول عليه الصلاة والسلام في القصة الشهيرة لدخوله المدينة".

Papa’nın Gelişiyle "Tala'al Badru 'Alayna" İlahisi Okundu



Papa, Türkiye’ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılandı. Salona girdiği anda "Tala'al Badru 'Alayna" ilahisi okundu. Bu ilahi, Hz. Muhammed'in Medine'ye hicreti sırasında söylenmişti. İlahinin… pic.twitter.com/hNuzDNU50c — İzlemci News (@News1HaberTr) November 29, 2025

وقال البلوجر أبو عبد الله الغامدي: "للأسف… هذا ما يصنعه غياب العلم الشرعي الرصين حين يُستبدل بالهوى؛ فلا يبقى أمام الناس إلا طريقان لا ثالث لهما: دروشة وأهواء بلا هدى… أو تطرف وانحراف عن الجادة. الميزان الحق لا يكون إلا بالعلم، ومن فقده اضطربت عنده المعايير".

أنشودة طلع البدر علينا لم تثبت لكنها رمز



ورد البلوجر فهد محمد بن عوين فقال: "بالمناسبة الأبيات لم تثبت أساسا، وإن أهل المدينة قالوا هذا النشيد عند استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. صحيح استقبلوه لكن الأبيات لم تثبُت".

أما البلوجر ناصر هادي آل غيثان فعلق قائلًا: "أهل المدينة المنورة (الأنصار)، وخاصة الأطفال والنساء، هم من خرجوا يترنمون بهذه الأبيات أو ما يشبهها تعبيرًا عن الفرح الشديد بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. الخلاصة: الأنشودة هي رمز لـ ترحيب الأنصار بالنبي، وليس لها شاعر فردي معروف".

صلاة بابا الفاتيكان في تركيا، فيتو



وقال البلوجر مجدي جما الليل: "ارتبطت هذه الأنشودة بقدوم النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة سواء كانت في الهجرة أو القدوم من غزوة تبوك. وما عليه سند تفصيلي في كتب الحديث، لكن كثير من أهل السيرة يرونه ثابتًا من حيث الشهرة والتوارث عبر القرون ووروده في مصادر قديمة يقوي قبوله. ويحق للناس أن تنكر إنشاده في هذا الموضع".

وعلق البلوجر عمار الشريف فقال: "أنشودة (طلع البدر علينا) ليست مجرد نشيد تراثي، بل ترتبط في الوعي الإسلامي بحدث تاريخي خاص هو استقبال النبي، صلى الله عليه وسلم، عند دخوله المدينة وإن اختلف في ذلك وفي صحتها. ولذلك، فإن استخدامها في استقبال شخصية دينية أخرى، أيا كانت مكانتها، يلامس حساسية رمزية عالية ويُقرأ لدى كثيرين على أنه تشبيه غير مباشر أو إسقاط غير مناسب".

وصول بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر لتركيا



الجدير بالذكر أن بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر وصل، يوم الخميس الماضي، إلى تركيا، في أول رحلة خارجية له، لينفذ بذلك خطط البابا فرنسيس الراحل بالاحتفال بذكرى أرثوذكسية مهمة، كما يحمل رسالة سلام إلى المنطقة في وقت حاسم بالنسبة لجهود إنهاء الحرب في أوكرانيا وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط.

أول رحلة لبابا الفاتيكان إلى تركيا، فيتو



وشارك بابا الفاتيكان، أمس الجمعة، في مراسم صلاة مسكونية مع بطريرك الروم الأرثوذكس، برثلماوس، قرب كاتدرائية القديس نيوفيتوس القديمة المطلة على بحيرة بلدة أزنيك في بورصة، بمناسبة الذكرى 1700 لمجمع نيقية الأول الذي أقر صيغة "قانون الإيمان"، الذي لا يزال معظم مسيحيي العالم البالغ عددهم نحو 2.6 مليار يتبعونها حتى اليوم.

