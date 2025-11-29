تراجع معدلات التضخم في العراق خلال أكتوبر مدعومًا بتراجع أسعار الغذاء والسكن

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، عن انخفاض طفيف في معدلات التضخم الشهري والسنوي لشهر أكتوبر الماضي، مسجلةً تراجعًا مدعومًا بتباطؤ أسعار السكن والأغذية.

تراجع التضخم في العراق

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، بأن هيئة الإحصاء رصدت انخفاضًا في معدل التضخم الشهري بنسبة 0.3% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر السابق له، بينما تراجع التضخم السنوي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

أسباب انخفاض معدلات التضخم

أرجع الهنداوي هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.5%، حيث شهدت أسعار الأسماك انخفاضًا ملحوظًا بلغ 4.9%، تلتها أسعار الفواكه بنسبة 2.4%.

وأضاف، أن من بين الأسباب هبوط أسعار قسم السكن بنسبة 1%، واستقرار أسعار عدد من القطاعات الأخرى، مع تسجيل تباينات طفيفة بين الارتفاع والانخفاض في قطاعات أخرى.

عوامل التأثير على الاقتصاد العراقي

على صعيد متصل، يتأثر الاقتصاد العراقي بعوامل هيكلية أوسع، حيث أشارت بيانات إلى أن التصنيف الائتماني للعراق لا يزال ضمن الفئة غير الاستثمارية (المضاربية) عند مستوى "B-"، مما يعكس اعتماد البلاد الكبير على السلع الأساسية، وتحديات في الحوكمة، وارتفاع المخاطر السياسية.

ويترتب على هذا التصنيف ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي على العراق مقارنة بغيره من الدول العربية.

من ناحية أخرى، توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تؤدي عملية تشكيل الحكومة المستمرة إلى تأخير إقرار موازنة الدولة، بينما أشارت إلى أن الاستقرار الداخلي في العراق صمد أمام التصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة مطلع هذا العام.

استقرار تصنيف العراق الائتماني

يذكر أن مسؤولين عراقيين كانوا قد أكدوا في وقت سابق قدرة البلاد على الحفاظ على استقرار تصنيفها الائتماني خلال العقد الماضي، بفضل آليات دقيقة في إدارة الديون وضبط المالية العامة.

