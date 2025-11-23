وزير الخزانة الأمريكي: لا نواجه خطر الركود وهذا سبب ارتفاع التضخم

18 حجم الخط

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما تسبب في خسارة قدرها 11 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي، لكنه عبر عن تفاؤله بشأن آفاق النمو العام المقبل في ظل تخفيف أسعار الفائدة وفوائد التخفيضات الضريبية.

القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة

وأضاف بيسنت أن القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي، ومنها الإسكان، كانت في حالة ركود، لكنه لا يرى أن الاقتصاد بأكمله معرض لخطر النمو السلبي، وفق ما نقلته رويترز عن تصريحات لـ "إن بي سي نيوز".

وأشار، إلى أن التضخم ارتفع جراء قطاع الخدمات، وليس بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف، أنه يتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع الأسعار على نطاق أوسع.

وتابع: "إن أسعار الطاقة منخفضة وهذا سيساهم في خفض أسعار منتجات أخرى، ويتوقع تراجعا في بعض الأسعار خلال أسابيع وقد تستغرق شهورا في منتجات أخرى".

