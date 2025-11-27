الخميس 27 نوفمبر 2025
هجوم كبير بالمسيرات على حقل غاز كورمور في العراق (فيديو)

هجوم بالمسيرات على
هجوم بالمسيرات على حقل غاز كورمور في العراق، فيتو
تعرض حقل غاز كورمور في السليمانية شمال شرق العراق مساء الأربعاء، لهجوم كبير بالمسيرات مجهول المصدر.


وكتبت قناة "السومرية نيوز": "إن طائرات مُسيرة هاجمت حقل غاز كورمور في جمجمال بمحافظة السليمانية".

وأضاف مصدر القناة: "الهجوم استهدف منطقة داخل الحقل ما أدى إلى اندلاع النيران في أحد الحقول".

وتابع: "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث لمعرفة ملابساته".

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد النيران من داخل الحقل وسط دوي لصافرات الإنذار.

حقل غاز كورمور في السليمانية العراق المسيرات مجهول المصدر قناة السومرية نيوز محافظة السليمانية

