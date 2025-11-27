هجوم كبير بالمسيرات على حقل غاز كورمور في العراق (فيديو)

18 حجم الخط

تعرض حقل غاز كورمور في السليمانية شمال شرق العراق مساء الأربعاء، لهجوم كبير بالمسيرات مجهول المصدر.



وكتبت قناة "السومرية نيوز": "إن طائرات مُسيرة هاجمت حقل غاز كورمور في جمجمال بمحافظة السليمانية".

#عاجل

قبل قليل؛ الإرهاب الإيراني يضرب في السليمانية.

توقف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء بالكامل بعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية بشمال العراق.#العراق #بغداد #عراق_الحاكم_الجعفري pic.twitter.com/oZW6Swteoq — مصطفى كامل (@mustafakamilm) November 26, 2025

وأضاف مصدر القناة: "الهجوم استهدف منطقة داخل الحقل ما أدى إلى اندلاع النيران في أحد الحقول".

وتابع: "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث لمعرفة ملابساته".

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد النيران من داخل الحقل وسط دوي لصافرات الإنذار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.