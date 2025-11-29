السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل القراقيش، وصفة بطعم أيام زمان

طريقة القراقيش
طريقة القراقيش
18 حجم الخط

 طريقة عمل القراقيش، من أشهر المخبوزات المصرية التي تُقدَّم في المناسبات والأعياد وفي الأيام العادية أيضًا، وهي من الوصفات التي تجمع بين البساطة والطعم الأصيل، الذي يعيدنا إلى أيام زمان، ولمة العيلة.

طريقة عمل الجلاش بحشو مكس الجبن

خطوة بخطوة والمذاق لا يقاوم، طريقة عمل أم علي في المنزل

 تتميز القراقيش بقوامها المقرمش ورائحتها الشهية، ويمكن إعدادها سادة أو بالسمسم أو محشية بالعجوة حسب الرغبة. 

ورغم أن طريقة عمل القراقيش ومكوناتها بسيطة، إلا أن سرّ نجاحها يكمن في العجن الجيد، ودرجة حرارة السمن، وضبط كمية الخميرة.

 

مقادير عمل القراقيش

4 أكواب دقيق.

نصف كوب سمن ساخن (يُفضَّل أن يكون مذابًا ومغليًّا).

نصف كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ماء دافئ للعجن.

(اختياري) عجوة معجونها بقليل من السمن والقرفة إذا رغبتِ في الحشو.

طريقة عمل القراقيش
طريقة عمل القراقيش

طريقة عمل القراقيش خطوة بخطوة

تحضير الدقيق والمكونات الجافة:
ضعي الدقيق في وعاء كبير، ثم أضيفي إليه السكر والملح والسمسم، وقلّبي المكونات جيدًا حتى تتوزع بالتساوي.

صبّ السمن الساخن:
الخطوة المهمة لقرمشة القراقيش هي إضافة السمن وهو “سخن مولّع”. اسكبيه فوق الدقيق واسمعي صوت الفرقعة. افركي الدقيق بالسمن بين يديكِ حتى يتشرب تمامًا وتحصلي على قوام يشبه الرمل الخشن.

إضافة الزيت والخميرة:
أضيفي الزيت وقلّبي، ثم ذوّبي الخميرة في قليل من الماء الدافئ مع السكر واتركيها 5 دقائق حتى تنشط، بعدها ضعيها على خليط الدقيق.

العجن:
أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا وابدئي في العجن حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة وغير ملتصقة. اتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة حتى تختمر قليلًا.

تشكيل القراقيش:
قطّعي العجين كورًا صغيرة ثم شكّلي أصابع أو ضفائر حسب رغبتك.
إذا رغبتِ في الحشو بالعجوة، افردي قطعة العجين، ضعي بداخلها العجوة، واغلقيها جيدًا.

الخبز:
رصي القراقيش في صينية مدهونة، واتركيها تختمر 15 دقيقة.
أدخليها فرنًا ساخنًا على 200 درجة حتى تتحمر من الأسفل، ثم اشعلي الشواية لتحمير الوجه.

 

نصائح لنجاح القراقيش

سخونة السمن خطوة أساسية للحصول على قراقيش مقرمشة.

عجينة القراقيش يجب ألا تكون طرية جدًا حتى لا تفقد شكلها.

يمكن حفظها في علبة محكمة لمدة أسابيع دون أن يفسد طعمها.

بهذه الطريقة تحصلين على قراقيش طريّة من الداخل ومقرمشة من الخارج، بطعم بيتي أصيل يليق بمائدتك في أي وقت.

