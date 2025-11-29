خطة شاملة لتكثيف العروض المسرحية بمسارح وقاعات عرض قصور الثقافة في المحافظات

18 حجم الخط

عقد المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، اجتماعًا مع الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وذلك لوضع تصور شامل لاستثمار المسارح وقاعات العرض التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات.

وذلك بناءً على تكليف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عقب زيارته الأخيرة لمحافظة أسيوط وما أسفرت عنه من قرارات تتعلق بتكثيف العروض المسرحية على مسارح قصور الثقافة في الأقاليم، واستثمار هذه المسارح لتكون منصات فاعلة لاكتشاف المواهب وتقديم عروض فنية متنوعة.

برنامج شهرى متنوع للعروض المسرحية

ناقش الاجتماع آليات تفعيل العروض الفنية المنتجة ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة، والعمل على تقديم هذه الأعمال للجمهور من خلال برنامج شهري مُعلن ومنظم، يضمن وصول العروض إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين في مختلف المحافظات والمدن والقرى المصرية.

كما جرى التأكيد على أهمية استثمار الإمكانات الفنية في كل محافظة، بما يشمل الفرق المسرحية والموسيقية والكورال والإنشاد الديني والفنون الشعبية، بما يعزز الحراك الثقافي ويسهم في تحقيق العدالة الثقافية.

استضافة عروض الفرق المستقلة

وتناول الاجتماع أيضًا سبل دعم واستضافة عروض الفرق المستقلة التي تقدم أعمالًا مسرحية أو موسيقية وغنائية في المحافظات، إلى جانب فتح المسارح أمام عروض مسابقات المسرح المدرسي التابع للمدارس الحكومية في الفترات الصباحية، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، وفقًا لتوصيات مؤتمر “نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي” الذي عُقد مؤخرًا. كما تم بحث آليات استضافة العروض المسرحية الجامعية داخل المواقع الثقافية بالأقاليم.

ويأتي هذا التحرك في ضوء توجيهات وزير الثقافة بتقليص عدد حفلات العروض السينمائية في غير المواسم والأعياد إلى عرض واحد يوميًا، لإتاحة المجال أمام الأنشطة والفعاليات الثقافية الأخرى، بما يضمن تنوع المحتوى المقدم للجمهور.

كما أوصى الاجتماع بأهمية التكامل مع مشروع “الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق والمهرجانات المستقلة”، الذي أُعلن عن إطلاقه مؤخرًا، بهدف استيعاب العروض المستقلة ومنحها فرصًا مناسبة للعرض على مسارح وزارة الثقافة وفقًا للآليات المعمول بها داخل هيئة قصور الثقافة.

خطة عمل لمشاركة المواهب الإبداعية

وفي ختام الاجتماع، أكد المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، ضرورة وضع خطة عمل تنفيذية تُترجم استراتيجية وزارة الثقافة الحالية الهادفة إلى استيعاب الطاقات الإبداعية في مختلف المحافظات ومنحها المساحات اللازمة للتعبير والعرض، مع ضمان الاستخدام الأمثل للبنية التحتية الثقافية المنتشرة في ربوع الوطن.

كما شدد على تنفيذ رؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة الرامية إلى تنمية مواردها من خلال الاستثمار الأمثل للمسارح المجهزة، إلى جانب تكليف وحدة الإنتاج الإبداعي والوثائقي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بتوثيق هذه البرامج وتصويرها بالشكل اللائق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.