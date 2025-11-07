رئيس قطاع المسرح: خطة طموحة لتطوير وتزويد قاعات العروض بأحدث التقنيات الفنية

18 حجم الخط

عقد المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، اجتماعا مع مديري الفرق المسرحية بالبيت الفني للمسرح، لمناقشة تطوير منظومة العروض المسرحية، وخطة العروض خلال الموسم الشتوي وأعياد الميلاد.

لقاء هشام عطوة بمديري الفرق المسرحية

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشئون المسرح المصري، بالإضافة إلى مناقشة بعض النقاط المتعلقة بوضع آليه تفعيل بروتوكول التعاون مع الشركة المتحدة لتصوير العروض المسرحية التى يتم إنتاجها من خلال فرق البيت.

كما ناقش اللقاء خطة العروض خلال المرحلة الحالية وخلال الموسم الشتوي، وكذا التعاون بين كافة الفرق لما هو فى صالح العمل الفني، إلى جانب مناقشة خطة مشروع المواجهة والتجوال والتى لاقت نجاحا كبيرا فى العديد من المحافظات.

رئيس قطاع المسرح

وأشار رئيس قطاع المسرح، إلى أنه جاري إعداد خطة طموحة لتطوير وتزويد قاعات العروض فى المسارح بأحدث التقنيات الفنية، لافتا إلى ضرورة الاستمرار والحفاظ على هذه النجاحات التى قد تحققت ولاقت مردودا إيجابيًا على كافة المستويات فنيا ونقديا وجماهيريا بين كافة أطياف وأبناء الوطن.

